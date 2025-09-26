БпЛА атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї: спалахнула сильна пожежа
Київ • УНН
У ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії, спричинивши пожежу на одній з установок. Загоряння сталося на площі 30 квадратних метрів, постраждалих немає.
У ніч проти 26 вересня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії, що призвело до пожежі на одній з установок. Про це інформує УНН з посиланням на оперштаб Краснодарського краю, росЗМІ.
Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає
Зазначається, що внаслідок обстрілу сталося загоряння на площі 30 квадратних метрів.
Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії окупантів. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.
Нагадаємо
Завод "ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" у краснодарському краї рф тимчасово призупинив роботу після нічної атаки безпілотників. Інцидент стався в ніч на 25 вересня, внаслідок чого частину співробітників евакуювали.
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський25.09.25, 12:41 • 25587 переглядiв