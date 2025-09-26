БпЛА атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї: спалахнула сильна пожежа

$41.410.03
48.660.14
ukenru
25 вересня, 17:19 • 14017 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 25970 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 25585 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 57451 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 38973 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 60236 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 59274 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 77342 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56135 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47629 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
80%
764мм
Популярнi новини
Українські безпілотники уразили три важливі газорозподільчі станції на Луганщині - "Мадяр"Video25 вересня, 18:41 • 5232 перегляди
Лось Мейпл, ягуар Заю та орлан Клатч: FIFA представила офіційних талісманів ЧС-2026PhotoVideo25 вересня, 18:54 • 3012 перегляди
У Білому домі називали різку "атаку" Трампа на росію "переговорною тактикою" - WP25 вересня, 20:15 • 4056 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto01:05 • 10955 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 5732 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 18567 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 25265 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 32908 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 57453 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 35950 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Франція
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 22639 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 31048 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 64612 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 122563 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 80750 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Су-30
TikTok
The Washington Post
Saab JAS 39 Gripen

БпЛА атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї: спалахнула сильна пожежа

Київ • УНН

 • 530 перегляди

У ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії, спричинивши пожежу на одній з установок. Загоряння сталося на площі 30 квадратних метрів, постраждалих немає.

БпЛА атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї: спалахнула сильна пожежа

У ніч проти 26 вересня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії, що призвело до пожежі на одній з установок. Про це інформує УНН з посиланням на оперштаб Краснодарського краю, росЗМІ.

Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає

- повідомив оперштаб.

Зазначається, що внаслідок обстрілу сталося загоряння на площі 30 квадратних метрів.

Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії окупантів. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо

Завод "ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" у краснодарському краї рф тимчасово призупинив роботу після нічної атаки безпілотників. Інцидент стався в ніч на 25 вересня, внаслідок чого частину співробітників евакуювали.

Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський25.09.25, 12:41 • 25587 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу