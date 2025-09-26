БПЛА атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар
Киев • УНН
В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, вызвав пожар на одной из установок. Возгорание произошло на площади 30 квадратных метров, пострадавших нет.
В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, что привело к пожару на одной из установок. Об этом информирует УНН со ссылкой на оперштаб Краснодарского края, росСМИ.
Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет
Отмечается, что в результате обстрела произошло возгорание на площади 30 квадратных метров.
Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии оккупантов. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год.
Напомним
Завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" в краснодарском крае РФ временно приостановил работу после ночной атаки беспилотников. Инцидент произошел в ночь на 25 сентября, в результате чего часть сотрудников эвакуировали.
