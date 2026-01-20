США расширяют доступ к венесуэльской нефти для мировых трейдеров
Администрация Трампа готовится разрешить широкому кругу компаний покупать венесуэльскую нефть, но только через рынок США. Это решение усилит конкуренцию и ускорит разгрузку венесуэльских портов.
Администрация Дональда Трампа готовится предоставить разрешение широкому кругу торговых компаний и нефтеперерабатывающих заводов на закупку венесуэльской сырой нефти. Как сообщил официальный представитель правительства, ожидаемая общая лицензия ослабит действующие санкции, однако будет содержать строгое условие: все сделки по поставкам должны проходить исключительно через рынок США. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Reuters.
Детали
Это решение создает конкуренцию для компаний Vitol Group и Trafigura Group, которые ранее доминировали в этом сегменте. Теперь американские НПЗ смогут покупать нефть непосредственно у государственной компании Petróleos de Venezuela SA.
Такой шаг направлен на ускорение разгрузки венесуэльских портов и терминалов, где сырье накапливалось в течение нескольких недель во время частичной блокады США, предшествовавшей аресту Николаса Мадуро 3 января. Реализация плана позволит возобновить работу остановленных нефтяных скважин и стабилизировать добычу в регионе.
