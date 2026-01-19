Индийский НПЗ отказался от российской нефти в пользу венесуэльской

Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd рассматривает возможность закупки венесуэльской нефти после прекращения импорта российского сырья, чтобы соответствовать западным санкциям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы финансового отдела компании Девендра Кумара, пишет УНН.

Детали

MRPL управляет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 500 000 баррелей в день в южном штате Карнатака. При этом около 40% производимого топлива экспортируется.

Мы строго соблюдаем все действующие санкции, и сейчас российская нефть не импортируется - отметил Кумар.

Также он добавил, что более высокая маржа от экспорта очищенного топлива компенсирует потери российской нефти.

Выбор Венесуэлы в качестве потенциального поставщика может помочь MRPL стабилизировать поставки сырья и продолжить экспортные операции на мировом рынке.

Кумар добавил, что компания активно рассматривает венесуэльскую нефть, если коммерческие условия, включая тарифы на транспортировку, будут выгодными.

Несмотря на это, Кумар заверил: "В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в наших экспортных поставках готовой продукции".

MRPL покрывает около 40% потребностей в нефти через закупки с Ближнего Востока, а остальное — через спотовые рынки и обработку внутреннего сырья. Другие крупные индийские нефтепереработчики, включая Reliance Industries, Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp, также рассматривают возможность закупки венесуэльской нефти.

Чтобы увеличить прибыль, MRPL сосредоточился на прямой розничной продаже топлива, а не на продаже другим переработчикам.

Компания планирует расширить сеть до 500 автозаправочных станций в течение трех лет (сейчас их 200) и достичь 1 000 станций в течение пяти лет.

Крупнейший НПЗ Индии утверждает, что прекратил закупку российской нефти