Индийский НПЗ отказался от российской нефти в пользу венесуэльской

17:12 • 1866 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 6258 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 10713 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 12911 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 15337 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14073 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 31123 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 31313 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 17944 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23487 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"19 января, 08:40
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 31122 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 31312 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 46905 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 70198 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26
Индийский НПЗ отказался от российской нефти в пользу венесуэльской

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Индийская компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd рассматривает закупку венесуэльской нефти, прекратив импорт российского сырья из-за санкций. MRPL соблюдает санкции и не импортирует российскую нефть.

Индийский НПЗ отказался от российской нефти в пользу венесуэльской

Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd рассматривает возможность закупки венесуэльской нефти после прекращения импорта российского сырья, чтобы соответствовать западным санкциям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы финансового отдела компании Девендра Кумара, пишет УНН.

Детали

MRPL управляет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 500 000 баррелей в день в южном штате Карнатака. При этом около 40% производимого топлива экспортируется.

Мы строго соблюдаем все действующие санкции, и сейчас российская нефть не импортируется

- отметил Кумар.

Также он добавил, что более высокая маржа от экспорта очищенного топлива компенсирует потери российской нефти.

Выбор Венесуэлы в качестве потенциального поставщика может помочь MRPL стабилизировать поставки сырья и продолжить экспортные операции на мировом рынке.

Кумар добавил, что компания активно рассматривает венесуэльскую нефть, если коммерческие условия, включая тарифы на транспортировку, будут выгодными.

Мерц допускает подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией до конца января12.01.26, 12:59 • 3894 просмотра

Несмотря на это, Кумар заверил: "В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в наших экспортных поставках готовой продукции".

MRPL покрывает около 40% потребностей в нефти через закупки с Ближнего Востока, а остальное — через спотовые рынки и обработку внутреннего сырья. Другие крупные индийские нефтепереработчики, включая Reliance Industries, Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp, также рассматривают возможность закупки венесуэльской нефти.

Чтобы увеличить прибыль, MRPL сосредоточился на прямой розничной продаже топлива, а не на продаже другим переработчикам.

Компания планирует расширить сеть до 500 автозаправочных станций в течение трех лет (сейчас их 200) и достичь 1 000 станций в течение пяти лет.

Крупнейший НПЗ Индии утверждает, что прекратил закупку российской нефти07.01.26, 02:42 • 4541 просмотр

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Reuters
Венесуэла
Индия