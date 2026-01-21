$43.180.08
Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ после волонтерской деятельности

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Писатель и волонтер Андрей Любка мобилизуется в Вооруженные силы Украины. Он принял это решение в октябре и завершил волонтерскую деятельность, передав 415-й автомобиль на фронт.

Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ после волонтерской деятельности

Писатель и волонтер Андрей Любка принял решение мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует УНН.

Подробности

По словам Любки, поскольку война продолжается, "пришло время двигаться дальше – быть не только для ВСУ, но и в ВСУ".

Если хотим выстоять и победить, то служить должны все – безотносительно к тому, насколько полезными мы были в тылу. Настала моя очередь – и это по-честному

- написал Любка.

Он подчеркнул, что решение мобилизоваться принял еще в октябре, выбрал себе подразделение, "закончил все важные дела и финализировал рабочие проекты, а теперь отправляюсь на БЗВП".

Еще не знаю, как будет выглядеть моя жизнь в будущем – наверное, не будет легко, зато точно будет интересно. Надеюсь, этот новый опыт станет мне полезным и как писателю

- отметил он.

Любка также пояснил, что авто на фото – крайнее в его волонтерской деятельности.

"415-я купленная мной машина – солидный результат для нашей волонтерской команды, которая на протяжении лет вторжения покупала, ремонтировала и отгоняла на фронт машины для наших воинов", - резюмировал писатель.

Напомним

Украинский ПЕН составил список лучших отечественных изданий, вышедших в течение 2025 года, в него вошла и книга Андрея Любки "Вечер в Стамбуле".

