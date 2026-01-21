Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ после волонтерской деятельности
Киев • УНН
Писатель и волонтер Андрей Любка мобилизуется в Вооруженные силы Украины. Он принял это решение в октябре и завершил волонтерскую деятельность, передав 415-й автомобиль на фронт.
Писатель и волонтер Андрей Любка принял решение мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует УНН.
Подробности
По словам Любки, поскольку война продолжается, "пришло время двигаться дальше – быть не только для ВСУ, но и в ВСУ".
Если хотим выстоять и победить, то служить должны все – безотносительно к тому, насколько полезными мы были в тылу. Настала моя очередь – и это по-честному
Он подчеркнул, что решение мобилизоваться принял еще в октябре, выбрал себе подразделение, "закончил все важные дела и финализировал рабочие проекты, а теперь отправляюсь на БЗВП".
Еще не знаю, как будет выглядеть моя жизнь в будущем – наверное, не будет легко, зато точно будет интересно. Надеюсь, этот новый опыт станет мне полезным и как писателю
Любка также пояснил, что авто на фото – крайнее в его волонтерской деятельности.
"415-я купленная мной машина – солидный результат для нашей волонтерской команды, которая на протяжении лет вторжения покупала, ремонтировала и отгоняла на фронт машины для наших воинов", - резюмировал писатель.
Напомним
Украинский ПЕН составил список лучших отечественных изданий, вышедших в течение 2025 года, в него вошла и книга Андрея Любки "Вечер в Стамбуле".
