Стали известны имена участников финального тура Шевченковской премии-2026

15 января состоялся второй тур конкурса на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года и стали известны имена финалистов, которые будут бороться за победу в 13 номинациях. Об этом сообщает комитет Шевченковской премии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на заседании сосредоточились на анализе художественной ценности, уникальности и оригинальности представленных работ, а также на их общественной значимости и влиянии на национальную социокультурную среду.

По результатам обсуждения и тайного голосования определили участников третьего тура. Всего это 36 фамилий.

В частности, в номинации "Проза" оказались Павел Белянский (роман "Биться нельзя отступить"), Любко Дереш (роман "Взгляд Медузы. Маленькая книга тьмы"), Василий Иванина (исторические романы о семье Разумовских "Поцелованные Богом"), Степан Процюк (роман о Евгении Чикаленко "ПАН"), Юрий Щербак (книга итогов и пророчеств "Мертвая память. Голоса и крики").

В номинации "Поэзия" за победу будут соревноваться Алексей Бык (книга поэзий "#Приголосніголосні"), Вячеслав Гук (книга поэзий "Крымская летопись"), Игорь Павлюк (книга поэзий "Танец Мамая").

"Публицистика и журналистика": Олег Криштопа и его документальный роман "Радио "Афродита". А также Мирослава Барчук и ее авторский документальный цикл "Последняя война" (эпизоды: "Анатомия рашизма", "Какая разница", "СВО "Война и мир"").

"Киноискусство": Павел Остриков — фильм "Ты — Космос" и Тарас Томенко — полнометражный игровой фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман".

"Визуальные искусства": Назар Билык ("Мемориал украинским разведчикам", серии скульптур "Взбудораженное пространство", "Сплав"), Никита Титов (серия плакатов "Позывной Украина") и Елена Турянская (проект "АГАПЕ. Абсолютная любовь").

Победителей Шевченковской премии будут выбирать во второй декаде февраля.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень номинаций Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко с 7 до 13. Изменения внесены указом №553/2025 по случаю 65-летия учреждения премии.