Стали известны имена участников финального тура Шевченковской премии-2026

14:15 • 5240 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 12038 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 42423 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 54886 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 31510 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31270 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50142 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40759 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41762 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 36013 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 19714 просмотра
Во Львове российский дрон повредил витражи исторического храма15 января, 07:59 • 4488 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 27609 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 37020 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+11:42 • 16960 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 37060 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 42416 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 54881 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 56108 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 69171 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Виталий Кличко
Руслан Стефанчук
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Днепр
Черниговская область
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 730 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 19749 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 42309 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 76176 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 67258 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
The New York Times
MIM-104 Patriot

Стали известны имена участников финального тура Шевченковской премии-2026

Киев • УНН

 • 2 просмотра

15 января определены финалисты конкурса на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года. Всего 36 участников будут соревноваться за победу в 13 номинациях.

Стали известны имена участников финального тура Шевченковской премии-2026

15 января состоялся второй тур конкурса на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года и стали известны имена финалистов, которые будут бороться за победу в 13 номинациях. Об этом сообщает комитет Шевченковской премии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на заседании сосредоточились на анализе художественной ценности, уникальности и оригинальности представленных работ, а также на их общественной значимости и влиянии на национальную социокультурную среду. 

По результатам обсуждения и тайного голосования определили участников третьего тура. Всего это 36 фамилий.

В частности, в номинации "Проза" оказались Павел Белянский (роман "Биться нельзя отступить"), Любко Дереш (роман "Взгляд Медузы. Маленькая книга тьмы"), Василий Иванина (исторические романы о семье Разумовских "Поцелованные Богом"), Степан Процюк (роман о Евгении Чикаленко "ПАН"), Юрий Щербак (книга итогов и пророчеств "Мертвая память. Голоса и крики").

Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10.01.26, 16:17 • 14244 просмотра

В номинации "Поэзия" за победу будут соревноваться Алексей Бык (книга поэзий "#Приголосніголосні"), Вячеслав Гук (книга поэзий "Крымская летопись"), Игорь Павлюк (книга поэзий "Танец Мамая").

"Публицистика и журналистика": Олег Криштопа и его документальный роман "Радио "Афродита". А также Мирослава Барчук и ее авторский документальный цикл "Последняя война" (эпизоды: "Анатомия рашизма", "Какая разница", "СВО "Война и мир"").

"Киноискусство": Павел Остриков — фильм "Ты — Космос" и Тарас Томенко — полнометражный игровой фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман".

"Визуальные искусства": Назар Билык ("Мемориал украинским разведчикам", серии скульптур "Взбудораженное пространство", "Сплав"), Никита Титов (серия плакатов "Позывной Украина") и Елена Турянская (проект "АГАПЕ. Абсолютная любовь").

Победителей Шевченковской премии будут выбирать во второй декаде февраля.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень номинаций Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко с 7 до 13. Изменения внесены указом №553/2025 по случаю 65-летия учреждения премии.

Ольга Розгон

