14:15 • 5310 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 12132 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 42536 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 54997 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 31555 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31292 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50165 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40771 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41785 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 36052 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Стали відомі імена учасників фінального туру Шевченківської премії-2026

Київ • УНН

 • 62 перегляди

15 січня визначено фіналістів конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. Загалом 36 учасників змагатимуться за перемогу у 13 номінаціях.

Стали відомі імена учасників фінального туру Шевченківської премії-2026

15 січня відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року і стали відомі імена фіналістів, які будуть змагатися за перемогу у 13 номінаціях. Про це повідомляє комітет Шевченківської премії, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що на засіданні зосередилися на аналізі мистецької цінності, унікальності та оригінальності поданих робіт, а також на їхній суспільній значущості й впливі на національне соціокультурне середовище. 

За результатами обговорення і таємного голосування визначили учасників третього туру. Загалом це 36 прізвищ.

Зокрема, у номінації "Проза" опинилися Павло Белянський (роман "Битись не можна відступити"), Любко Дереш (роман "Погляд Медузи. Маленька книга пітьми"), Василь Іванина (історичні романи про родину Розумовських "Поціловані Богом"), Степан Процюк (роман про Євгена Чикаленка "ПАН"), Юрій Щербак (книга підсумків і пророцтв "Мертва пам’ять. Голоси і крики").

Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували10.01.26, 16:17 • 14244 перегляди

У номінації "Поезія" за перемогу змагатимуться Олексій Бик (книга поезій "#Приголосніголосні"), В’ячеслав Гук (книга поезій "Кримський літопис"), Ігор Павлюк (книга поезій "Танець Мамая").

"Публіцистика і журналістика": Олег Криштопа і його документальний роман "Радіо "Афродіта". А також Мирослава Барчук та її авторський документальний цикл "Остання війна" (епізоди: "Анатомія рашизму", "Какая разніца", "СВО "Війна і мир"").

"Кіномистецтво": Павло Остріков — фільм "Ти — Космос" і Тарас Томенко — повнометражний ігровий фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман".

"Візуальні мистецтва": Назар Білик ("Меморіал українським розвідникам", серії скульптур "Збурений простір", "Сплав"), Микита Тітов (серія плакатів "Позивний Україна") і Олена Турянська (проєкт "АГАПЕ. Абсолютна любов").

Переможців Шевченківської премії обиратимуть у другій декаді лютого.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розширив перелік номінацій Національної премії України імені Тараса Шевченка з 7 до 13. Зміни внесені указом №553/2025 з нагоди 65-річчя заснування премії.

Ольга Розгон

