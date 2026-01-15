Стали відомі імена учасників фінального туру Шевченківської премії-2026

15 січня відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року і стали відомі імена фіналістів, які будуть змагатися за перемогу у 13 номінаціях. Про це повідомляє комітет Шевченківської премії, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що на засіданні зосередилися на аналізі мистецької цінності, унікальності та оригінальності поданих робіт, а також на їхній суспільній значущості й впливі на національне соціокультурне середовище.

За результатами обговорення і таємного голосування визначили учасників третього туру. Загалом це 36 прізвищ.

Зокрема, у номінації "Проза" опинилися Павло Белянський (роман "Битись не можна відступити"), Любко Дереш (роман "Погляд Медузи. Маленька книга пітьми"), Василь Іванина (історичні романи про родину Розумовських "Поціловані Богом"), Степан Процюк (роман про Євгена Чикаленка "ПАН"), Юрій Щербак (книга підсумків і пророцтв "Мертва пам’ять. Голоси і крики").

У номінації "Поезія" за перемогу змагатимуться Олексій Бик (книга поезій "#Приголосніголосні"), В’ячеслав Гук (книга поезій "Кримський літопис"), Ігор Павлюк (книга поезій "Танець Мамая").

"Публіцистика і журналістика": Олег Криштопа і його документальний роман "Радіо "Афродіта". А також Мирослава Барчук та її авторський документальний цикл "Остання війна" (епізоди: "Анатомія рашизму", "Какая разніца", "СВО "Війна і мир"").

"Кіномистецтво": Павло Остріков — фільм "Ти — Космос" і Тарас Томенко — повнометражний ігровий фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман".

"Візуальні мистецтва": Назар Білик ("Меморіал українським розвідникам", серії скульптур "Збурений простір", "Сплав"), Микита Тітов (серія плакатів "Позивний Україна") і Олена Турянська (проєкт "АГАПЕ. Абсолютна любов").

Переможців Шевченківської премії обиратимуть у другій декаді лютого.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розширив перелік номінацій Національної премії України імені Тараса Шевченка з 7 до 13. Зміни внесені указом №553/2025 з нагоди 65-річчя заснування премії.