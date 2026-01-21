$43.180.08
Меню
Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ після волонтерської діяльності

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Письменник і волонтер Андрій Любка мобілізується до Збройних сил України. Він ухвалив це рішення у жовтні та завершив волонтерську діяльність, передавши 415-ту автівку на фронт.

Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ після волонтерської діяльності

Письменник і волонтер Андрій Любка ухвалив рішення мобілізуватися до лав Збройних сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

Деталі

За словами Любки, оскільки війна триває, "настав час рухатися далі – бути не тільки для ЗСУ, але і в ЗСУ".

Якщо хочемо вистояти і перемогти, то служити мають усі – безвідносно до того, наскільки корисними ми були в тилу. Настала моя черга – і це по-чесному

- написав Любка.

Він підкреслив, що рішення мобілізуватися ухвалив ще у жовтні, обрав собі підрозділ, "закінчив усі важливі справи й фіналізував робочі проєкти, а тепер рушаю на БЗВП".

Ще не знаю, як виглядатиме моє життя в майбутньому – мабуть, не буде легко, зате точно буде цікаво. Сподіваюся, цей новий досвід стане мені корисним і як письменнику

- зазначив він.

Лубка також пояснив, що авто на фото – крайнє в його волонтерській діяльності.

"415-та куплена мною автівка – солідний результат для нашої волонтерської команди, яка протягом років вторгнення купувала, ремонтувала і відганяла на фронт машини для наших воїнів", - резюмував письменник.

Нагадаємо

Український ПЕН склав список найкращих вітчизняних видань, що вийшли протягом 2025 року, до нього увійшла і книжка Андрія Любки "Вечір у Стамбулі".

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Війна в Україні
Збройні сили України