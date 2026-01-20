Премьер Канады назвал россию очевидной угрозой в Арктике

Россия представляет очевидную угрозу в Арктике, заявил премьер-министр Канады Марк Карни мировым лидерам в Давосе (Швейцария), подчеркнув, что в настоящее время эта угроза является "скорее потенциальной, чем реальной". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Карни сделал это заявление во вторник, отвечая на вопрос относительно утверждения президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия находится под угрозой со стороны России и Китая.

"Россия — без всяких сомнений — является угрозой в Арктике. Без всяких сомнений. Россия делает много ужасных вещей", — сказал Карни во время мероприятия в рамках Всемирного экономического форума. В то же время он добавил, что "на этом этапе угроза является больше потенциальной, чем реальной с точки зрения фактической активности в Арктике, и мы намерены сохранить такую ситуацию".

По словам Карни, именно арктические угрозы объясняют постоянное — 365 дней в году — присутствие Канады в воздухе, на море и на суше. "Именно поэтому мы расширяем подводный флот, усиливаем авиацию истребителей и развиваем загоризонтные радары для защиты от российских ракетных угроз и других рисков", — отметил он.

Перед сессией вопросов и ответов премьер-министр произнес эмоциональную речь, в которой призвал государства средней мощности объединиться, чтобы противостоять гегемонии сверхдержав.

На вопрос, как это согласуется с его недавним визитом в Китай, Карни ответил, что для Канады логично искать возможности сотрудничества со своим вторым по величине торговым партнером, в то же время сохраняя "предохранители" в отношениях.

Во время выступлений об угрозах для государств средней мощности и ситуации вокруг Гренландии Карни прямо не упоминал Трампа.

Ранее в тот же день Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение карты, на которой Канада и Гренландия были накрыты американским флагом.

СМИ: Трамп жалуется на уязвимость Канады перед Китаем и Россией в Арктике

Отвечая на вопрос, возможен ли "путь к деэскалации" в споре вокруг Гренландии, Карни сказал: "Из дискуссий, которые были спровоцированы — надо признать, довольно необычным способом, — может возникнуть лучший результат".

Премьер-министр также заявил, что вопросы безопасности Гренландии и Арктики можно эффективно решать в рамках НАТО.

По его словам, меры, которые уже принимают страны Северной Европы, Великобритания, Канада и другие члены Альянса, должны быть комплексно усилены.

"Очевидно, что НАТО сейчас проходит испытания. И первым ответом на него должно стать решительное обеспечение безопасности Арктики — с учетом всех возможных сценариев", — подытожил Карни.

НАТО усиливает присутствие в Арктике: британские морпехи переходят на круглогодичное дежурство в Норвегии