18:44 • 26 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 12293 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 14588 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 25031 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 19115 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 26340 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24076 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24198 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21573 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 18005 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
Премьер Канады назвал россию очевидной угрозой в Арктике

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в Давосе, что россия представляет очевидную, хотя и потенциальную, угрозу в Арктике. Он подчеркнул, что Канада расширяет свой флот и авиацию для защиты от российских угроз.

Премьер Канады назвал россию очевидной угрозой в Арктике

Россия представляет очевидную угрозу в Арктике, заявил премьер-министр Канады Марк Карни мировым лидерам в Давосе (Швейцария), подчеркнув, что в настоящее время эта угроза является "скорее потенциальной, чем реальной". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Карни сделал это заявление во вторник, отвечая на вопрос относительно утверждения президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия находится под угрозой со стороны России и Китая.

"Россия — без всяких сомнений — является угрозой в Арктике. Без всяких сомнений. Россия делает много ужасных вещей", — сказал Карни во время мероприятия в рамках Всемирного экономического форума. В то же время он добавил, что "на этом этапе угроза является больше потенциальной, чем реальной с точки зрения фактической активности в Арктике, и мы намерены сохранить такую ситуацию".

По словам Карни, именно арктические угрозы объясняют постоянное — 365 дней в году — присутствие Канады в воздухе, на море и на суше. "Именно поэтому мы расширяем подводный флот, усиливаем авиацию истребителей и развиваем загоризонтные радары для защиты от российских ракетных угроз и других рисков", — отметил он.

Перед сессией вопросов и ответов премьер-министр произнес эмоциональную речь, в которой призвал государства средней мощности объединиться, чтобы противостоять гегемонии сверхдержав.

На вопрос, как это согласуется с его недавним визитом в Китай, Карни ответил, что для Канады логично искать возможности сотрудничества со своим вторым по величине торговым партнером, в то же время сохраняя "предохранители" в отношениях.

Во время выступлений об угрозах для государств средней мощности и ситуации вокруг Гренландии Карни прямо не упоминал Трампа.

Ранее в тот же день Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение карты, на которой Канада и Гренландия были накрыты американским флагом.

СМИ: Трамп жалуется на уязвимость Канады перед Китаем и Россией в Арктике18.01.26, 18:32 • 6391 просмотр

Отвечая на вопрос, возможен ли "путь к деэскалации" в споре вокруг Гренландии, Карни сказал: "Из дискуссий, которые были спровоцированы — надо признать, довольно необычным способом, — может возникнуть лучший результат".

Премьер-министр также заявил, что вопросы безопасности Гренландии и Арктики можно эффективно решать в рамках НАТО.

По его словам, меры, которые уже принимают страны Северной Европы, Великобритания, Канада и другие члены Альянса, должны быть комплексно усилены.

"Очевидно, что НАТО сейчас проходит испытания. И первым ответом на него должно стать решительное обеспечение безопасности Арктики — с учетом всех возможных сценариев", — подытожил Карни.

НАТО усиливает присутствие в Арктике: британские морпехи переходят на круглогодичное дежурство в Норвегии11.01.26, 02:46 • 10235 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Гренландия
Марк Карни
Давос
Bloomberg L.P.
НАТО
Швейцария
Дональд Трамп
Канада
Великобритания
Китай