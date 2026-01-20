Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором

Онлайн-спор между Илоном Маском и Ryanair Holdings Plc затянулся на вторую неделю, и самый богатый человек мира снова высказал идею покупки авиакомпании после столкновения с ее генеральным директором, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В понедельник Маск опубликовал опрос в X, в котором спросил, стоит ли ему покупать Ryanair и «восстановить Райана как их законного правителя». Ранее в тот же день он ответил на публикацию лоукостера, в которой спрашивал, сколько будет стоить их покупка, и снова потребовал уволить Майкла О'Лири, давнего генерального директора и публичное лицо авиакомпании, соучредителем которой был покойный Тони Райан в 1984 году.

Вражда между двумя откровенными лидерами вспыхнула на прошлой неделе после того, как О'Лири заявил, что не будет рассматривать установку интернета SpaceX Starlink на всем флоте бюджетной авиакомпании из-за затрат на топливо из-за веса и сопротивления антенны, установленной на крыше салона. Затем Маск назвал О'Лири дезинформированным, который, в свою очередь, назвал миллиардера «идиотом».

Акции Ryanair во вторник выросли на 2,3%, прежде чем снова снизиться. Рыночная стоимость Ryanair составляет около 30 миллиардов евро (35 миллиардов долларов), что в три раза превышает стоимость Deutsche Lufthansa AG, крупнейшей авиагруппы региона.

О'Лири, который на протяжении нескольких десятилетий превратил компанию в крупнейшего бюджетного перевозчика в регионе, входит в десятку крупнейших акционеров авиакомпании. Недавно он получил большой бонусный пакет за достижение определенных показателей эффективности акций, которые в прошлом году выросли на 55%.

Этот спор произошел на фоне того, что чат-бот Маска с искусственным интеллектом Grok попал под пристальное внимание после сообщений о том, что его использовали для создания сексуализированных изображений людей без согласия в X. Ирландия использует свое председательство в Европейском Союзе позже в этом году, чтобы решить проблему злоупотребления изображениями с помощью искусственного интеллекта в европейском законодательстве, сообщили в понедельник ирландские СМИ.

Пост Маска «Сколько будет стоить купить тебя?», направленный против Ryanair, напоминал фатальный обмен сообщениями в социальных сетях в 2017 году, пишет издание.

После того, как в декабре того года он написал, что ему нравится Twitter Inc., журналист в шутку предложил ему купить компанию. «Сколько это стоит?» - ответил Маск.

Он вернулся к этой переписке почти через пять лет, опубликовав перевернутый улыбающийся эмодзи через несколько дней после того, как сделал предложение о выкупе без запроса.

Регламенты ЕС требуют, чтобы большинство пакета акций европейской авиакомпании принадлежало и контролировалось гражданами ЕС. В прошлом году совет директоров Ryanair решил разрешить гражданам стран, не входящих в ЕС, покупать обычные акции, котирующиеся на Euronext Dublin, и депозитарные акции на Nasdaq.

По данным веб-сайта Ryanair, компания может быть исключена из определенных индексов отслеживания акций, если есть опасения относительно нарушения этих ограничений собственности.

Маск известен своей прямой критикой руководителей и компаний, особенно в социальных сетях. Во время процесса приобретения Twitter, известного теперь как X, он часто выражал свое неодобрение деятельности компании и решений, принятых ее генеральным директором в то время. В конце концов, Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов и уволил его персонал, включая руководителей высшего звена.

Маск ранее опрашивал своих подписчиков по различным вопросам, начиная от того, должна ли Tesla Inc. принимать Dogecoin в качестве оплаты за свои электромобили, и заканчивая тем, стоит ли ему продать часть своей доли в автопроизводителе. Он продолжил продажу акций компании в конце 2021 года.

В следующем году, приобретя долю в тогда еще Twitter, он опросил пользователей, хотят ли они кнопку для редактирования своих твитов, спросил, должна ли компания превратить свою штаб-квартиру в Сан-Франциско в приют для бездомных, и попросил поделиться мнениями относительно того, стоит ли Twitter вернуть сервис коротких видео Vine.

Через несколько месяцев после опроса относительно того, стоит ли ему уйти с поста руководителя компании, Маск нанял Линду Яккарино, чтобы она заменила его на посту генерального директора в мае 2023 года.

Покупка авиакомпании – нелегкое задание. Владелец British Airways, IAG SA, отказался от плана покупки испанского перевозчика Air Europa в 2024 году из-за опасений относительно конкуренции, а Spirit Aviation Holdings Inc. и Frontier Group Holdings столкнулись с трудностями при попытке слияния, пишет издание.

