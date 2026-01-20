Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 2116 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 7400 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 9802 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 17932 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 18955 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 20646 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20051 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17183 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36488 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67550 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 36852 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 38860 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 31069 просмотра
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища10:30 • 5808 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 14980 просмотра
публикации
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 7426 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 15025 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 31112 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 66831 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 73329 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Кайя Каллас
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Франция
Дания
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 32893 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 48525 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 41127 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 45547 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 57500 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Илон Маск во второй раз высказал идею покупки авиакомпании Ryanair после спора с ее генеральным директором Майклом О'Лири. Миллиардер провел опрос в X относительно приобретения компании, рыночная стоимость которой составляет около 30 миллиардов евро.

Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором

Онлайн-спор между Илоном Маском и Ryanair Holdings Plc затянулся на вторую неделю, и самый богатый человек мира снова высказал идею покупки авиакомпании после столкновения с ее генеральным директором, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В понедельник Маск опубликовал опрос в X, в котором спросил, стоит ли ему покупать Ryanair и «восстановить Райана как их законного правителя». Ранее в тот же день он ответил на публикацию лоукостера, в которой спрашивал, сколько будет стоить их покупка, и снова потребовал уволить Майкла О'Лири, давнего генерального директора и публичное лицо авиакомпании, соучредителем которой был покойный Тони Райан в 1984 году.

Вражда между двумя откровенными лидерами вспыхнула на прошлой неделе после того, как О'Лири заявил, что не будет рассматривать установку интернета SpaceX Starlink на всем флоте бюджетной авиакомпании из-за затрат на топливо из-за веса и сопротивления антенны, установленной на крыше салона. Затем Маск назвал О'Лири дезинформированным, который, в свою очередь, назвал миллиардера «идиотом».

Акции Ryanair во вторник выросли на 2,3%, прежде чем снова снизиться. Рыночная стоимость Ryanair составляет около 30 миллиардов евро (35 миллиардов долларов), что в три раза превышает стоимость Deutsche Lufthansa AG, крупнейшей авиагруппы региона.

О'Лири, который на протяжении нескольких десятилетий превратил компанию в крупнейшего бюджетного перевозчика в регионе, входит в десятку крупнейших акционеров авиакомпании. Недавно он получил большой бонусный пакет за достижение определенных показателей эффективности акций, которые в прошлом году выросли на 55%.

Этот спор произошел на фоне того, что чат-бот Маска с искусственным интеллектом Grok попал под пристальное внимание после сообщений о том, что его использовали для создания сексуализированных изображений людей без согласия в X. Ирландия использует свое председательство в Европейском Союзе позже в этом году, чтобы решить проблему злоупотребления изображениями с помощью искусственного интеллекта в европейском законодательстве, сообщили в понедельник ирландские СМИ.

Пост Маска «Сколько будет стоить купить тебя?», направленный против Ryanair, напоминал фатальный обмен сообщениями в социальных сетях в 2017 году, пишет издание.

После того, как в декабре того года он написал, что ему нравится Twitter Inc., журналист в шутку предложил ему купить компанию. «Сколько это стоит?» - ответил Маск.

Он вернулся к этой переписке почти через пять лет, опубликовав перевернутый улыбающийся эмодзи через несколько дней после того, как сделал предложение о выкупе без запроса.

Регламенты ЕС требуют, чтобы большинство пакета акций европейской авиакомпании принадлежало и контролировалось гражданами ЕС. В прошлом году совет директоров Ryanair решил разрешить гражданам стран, не входящих в ЕС, покупать обычные акции, котирующиеся на Euronext Dublin, и депозитарные акции на Nasdaq.

По данным веб-сайта Ryanair, компания может быть исключена из определенных индексов отслеживания акций, если есть опасения относительно нарушения этих ограничений собственности.

Маск известен своей прямой критикой руководителей и компаний, особенно в социальных сетях. Во время процесса приобретения Twitter, известного теперь как X, он часто выражал свое неодобрение деятельности компании и решений, принятых ее генеральным директором в то время. В конце концов, Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов и уволил его персонал, включая руководителей высшего звена.

Маск ранее опрашивал своих подписчиков по различным вопросам, начиная от того, должна ли Tesla Inc. принимать Dogecoin в качестве оплаты за свои электромобили, и заканчивая тем, стоит ли ему продать часть своей доли в автопроизводителе. Он продолжил продажу акций компании в конце 2021 года.

В следующем году, приобретя долю в тогда еще Twitter, он опросил пользователей, хотят ли они кнопку для редактирования своих твитов, спросил, должна ли компания превратить свою штаб-квартиру в Сан-Франциско в приют для бездомных, и попросил поделиться мнениями относительно того, стоит ли Twitter вернуть сервис коротких видео Vine.

Через несколько месяцев после опроса относительно того, стоит ли ему уйти с поста руководителя компании, Маск нанял Линду Яккарино, чтобы она заменила его на посту генерального директора в мае 2023 года.

Покупка авиакомпании – нелегкое задание. Владелец British Airways, IAG SA, отказался от плана покупки испанского перевозчика Air Europa в 2024 году из-за опасений относительно конкуренции, а Spirit Aviation Holdings Inc. и Frontier Group Holdings столкнулись с трудностями при попытке слияния, пишет издание.

Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17.01.26, 08:59 • 18379 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Социальная сеть
Nasdaq
Ryanair
Республика Ирландия
Люфтганза
Тесла, Инк.
Старлинк
SpaceX
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Илон Маск
Сан-Франциско
Твиттер