Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором

Онлайн-суперечка між Ілоном Маском та Ryanair Holdings Plc затягнулася на другий тиждень, і найбагатша людина світу знову висловив ідею купівлі авіакомпанії після зіткнення з її генеральним директором, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У понеділок Маск опублікував опитування у X, у якому запитав, чи варто йому купувати Ryanair та "відновити Раяна як їхнього законного правителя". Раніше того ж дня він відповів на публікацію лоукостера, у якій запитував, скільки коштуватиме їхня купівля, та знову вимагав звільнити Майкла О'Лірі, давнього генерального директора та публічну особу авіакомпанії, співзасновником якої був покійний Тоні Раян у 1984 році.

Ворожнеча між двома відвертими лідерами спалахнула минулого тижня після того, як О'Лірі заявив, що не розглядатиме встановлення інтернету SpaceX Starlink на всьому флоті бюджетної авіакомпанії через витрати на паливо через вагу та опір антени, встановленої на даху салону. Потім Маск назвав О'Лірі дезінформованим, який, своєю чергою, назвав мільярдера "ідіотом".

Акції Ryanair у вівторок зросли на 2,3%, перш ніж знову знизитися. Ринкова вартість Ryanair становить близько 30 мільярдів євро (35 мільярдів доларів), що втричі перевищує вартість Deutsche Lufthansa AG, найбільшої авіагрупи регіону.

О'Лірі, який протягом кількох десятиліть перетворив компанію на найбільшого бюджетного перевізника в регіоні, входить до десятки найбільших акціонерів авіакомпанії. Нещодавно він отримав великий бонусний пакет за досягнення певних показників ефективності акцій, які минулого року зросли на 55%.

Ця суперечка сталася на тлі того, що чат-бот Маска зі штучним інтелектом Grok потрапив під пильну увагу після повідомлень про те, що його використовували для створення сексуалізованих зображень людей без згоди у X. Ірландія використає своє головування в Європейському Союзі пізніше цього року, щоб вирішити проблему зловживання зображеннями за допомогою штучного інтелекту в європейському законодавстві, повідомили в понеділок ірландські ЗМІ.

Пост Маска "Скільки коштуватиме купити тебе?", спрямований проти Ryanair, нагадував фатальний обмін повідомленнями в соціальних мережах у 2017 році, пише видання.

Після того, як у грудні того року він написав, що йому подобається Twitter Inc., журналіст жартома запропонував йому купити компанію. "Скільки це коштує?" - відповів Маск.

Він повернувся до цієї переписки майже через п'ять років, опублікувавши перевернутий усміхнений емодзі через кілька днів після того, як зробив пропозицію про викуп без запиту.

Регламенти ЄС вимагають, щоб більшість пакета акцій європейської авіакомпанії належало і контролювалася громадянами ЄС. Минулого року рада директорів Ryanair вирішила дозволити громадянам країн, що не входять до ЄС, купувати звичайні акції, що котируються на Euronext Dublin, та депозитарні акції на Nasdaq.

За даними вебсайту Ryanair, компанію можуть виключити з певних індексів відстеження акцій, якщо є побоювання щодо порушення цих обмежень власності.

Маск відомий своєю прямою критикою керівників та компаній, особливо в соціальних мережах. Під час процесу придбання Twitter, відомого тепер як X, він часто висловлював своє несхвалення діяльності компанії та рішень, ухвалених її генеральним директором на той час. Зрештою, Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів та звільнив його персонал, включаючи керівників вищої ланки.

Маск раніше опитував своїх підписників з різних питань, починаючи від того, чи повинна Tesla Inc. приймати Dogecoin як оплату за свої електромобілі, і закінчуючи тим, чи варто йому продати частину своєї частки в автовиробнику. Він продовжив продаж акцій компанії наприкінці 2021 року.

Наступного року, придбавши частку в тоді ще Twitter, він опитав користувачів, чи хочуть вони кнопку для редагування своїх твітів, запитав, чи повинна компанія перетворити свою штаб-квартиру в Сан-Франциско на притулок для бездомних, і попросив поділитися думками щодо того, чи варто Twitter повернути сервіс коротких відео Vine.

Через кілька місяців після опитування щодо того, чи варто йому піти з посади керівника компанії, Маск найняв Лінду Яккаріно, щоб вона замінила його на посаді генерального директора у травні 2023 року.

Купівля авіакомпанії – нелегке завдання. Власник British Airways, IAG SA, відмовився від плану купівлі іспанського перевізника Air Europa у 2024 році через побоювання щодо конкуренції, а Spirit Aviation Holdings Inc. та Frontier Group Holdings зіткнулися з труднощами під час спроби злиття, пише видання.

