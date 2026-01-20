Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:37 • 3498 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 11526 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 11452 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 19545 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 20375 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 21405 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20514 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17360 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36778 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 68049 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 40199 перегляди
Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії20 січня, 06:33 • 3904 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 33172 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища10:30 • 7430 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 17035 перегляди
Публікації
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 11530 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 17060 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 33193 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 67903 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 74352 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Кирило Буданов
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Франція
Данія
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 766 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 784 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 33415 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 49099 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 41603 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка

Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Ілон Маск вдруге висловив ідею купівлі авіакомпанії Ryanair після суперечки з її генеральним директором Майклом О'Лірі. Мільярдер провів опитування в X щодо придбання компанії, ринкова вартість якої становить близько 30 мільярдів євро.

Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором

Онлайн-суперечка між Ілоном Маском та Ryanair Holdings Plc затягнулася на другий тиждень, і найбагатша людина світу знову висловив ідею купівлі авіакомпанії після зіткнення з її генеральним директором, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У понеділок Маск опублікував опитування у X, у якому запитав, чи варто йому купувати Ryanair та "відновити Раяна як їхнього законного правителя". Раніше того ж дня він відповів на публікацію лоукостера, у якій запитував, скільки коштуватиме їхня купівля, та знову вимагав звільнити Майкла О'Лірі, давнього генерального директора та публічну особу авіакомпанії, співзасновником якої був покійний Тоні Раян у 1984 році.

Ворожнеча між двома відвертими лідерами спалахнула минулого тижня після того, як О'Лірі заявив, що не розглядатиме встановлення інтернету SpaceX Starlink на всьому флоті бюджетної авіакомпанії через витрати на паливо через вагу та опір антени, встановленої на даху салону. Потім Маск назвав О'Лірі дезінформованим, який, своєю чергою, назвав мільярдера "ідіотом".

Акції Ryanair у вівторок зросли на 2,3%, перш ніж знову знизитися. Ринкова вартість Ryanair становить близько 30 мільярдів євро (35 мільярдів доларів), що втричі перевищує вартість Deutsche Lufthansa AG, найбільшої авіагрупи регіону.

О'Лірі, який протягом кількох десятиліть перетворив компанію на найбільшого бюджетного перевізника в регіоні, входить до десятки найбільших акціонерів авіакомпанії. Нещодавно він отримав великий бонусний пакет за досягнення певних показників ефективності акцій, які минулого року зросли на 55%.

Ця суперечка сталася на тлі того, що чат-бот Маска зі штучним інтелектом Grok потрапив під пильну увагу після повідомлень про те, що його використовували для створення сексуалізованих зображень людей без згоди у X. Ірландія використає своє головування в Європейському Союзі пізніше цього року, щоб вирішити проблему зловживання зображеннями за допомогою штучного інтелекту в європейському законодавстві, повідомили в понеділок ірландські ЗМІ.

Пост Маска "Скільки коштуватиме купити тебе?", спрямований проти Ryanair, нагадував фатальний обмін повідомленнями в соціальних мережах у 2017 році, пише видання.

Після того, як у грудні того року він написав, що йому подобається Twitter Inc., журналіст жартома запропонував йому купити компанію. "Скільки це коштує?" - відповів Маск.

Він повернувся до цієї переписки майже через п'ять років, опублікувавши перевернутий усміхнений емодзі через кілька днів після того, як зробив пропозицію про викуп без запиту.

Регламенти ЄС вимагають, щоб більшість пакета акцій європейської авіакомпанії належало і контролювалася громадянами ЄС. Минулого року рада директорів Ryanair вирішила дозволити громадянам країн, що не входять до ЄС, купувати звичайні акції, що котируються на Euronext Dublin, та депозитарні акції на Nasdaq.

За даними вебсайту Ryanair, компанію можуть виключити з певних індексів відстеження акцій, якщо є побоювання щодо порушення цих обмежень власності.

Маск відомий своєю прямою критикою керівників та компаній, особливо в соціальних мережах. Під час процесу придбання Twitter, відомого тепер як X, він часто висловлював своє несхвалення діяльності компанії та рішень, ухвалених її генеральним директором на той час. Зрештою, Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів та звільнив його персонал, включаючи керівників вищої ланки.

Маск раніше опитував своїх підписників з різних питань, починаючи від того, чи повинна Tesla Inc. приймати Dogecoin як оплату за свої електромобілі, і закінчуючи тим, чи варто йому продати частину своєї частки в автовиробнику. Він продовжив продаж акцій компанії наприкінці 2021 року.

Наступного року, придбавши частку в тоді ще Twitter, він опитав користувачів, чи хочуть вони кнопку для редагування своїх твітів, запитав, чи повинна компанія перетворити свою штаб-квартиру в Сан-Франциско на притулок для бездомних, і попросив поділитися думками щодо того, чи варто Twitter повернути сервіс коротких відео Vine.

Через кілька місяців після опитування щодо того, чи варто йому піти з посади керівника компанії, Маск найняв Лінду Яккаріно, щоб вона замінила його на посаді генерального директора у травні 2023 року.

Купівля авіакомпанії – нелегке завдання. Власник British Airways, IAG SA, відмовився від плану купівлі іспанського перевізника Air Europa у 2024 році через побоювання щодо конкуренції, а Spirit Aviation Holdings Inc. та Frontier Group Holdings зіткнулися з труднощами під час спроби злиття, пише видання.

Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації17.01.26, 08:59 • 18394 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Соціальна мережа
Nasdaq
Ryanair
Ірландія
Lufthansa
Tesla Inc
Starlink
SpaceX
Bloomberg
Європейський Союз
Ілон Маск
Сан-Франциско
Twitter