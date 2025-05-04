Непогода накрыла Ивано-Франковскую область и повалила десятки деревьев, травмирована женщина

В Ивано-Франковской области в результате непогоды на автодороге "Мукачево – Львов" повалено около 20 деревьев, частично заблокировано движение. Одно из деревьев упало на легковой автомобиль и травмировало женщину, передает УНН со ссылкой на Ивано-Франковскую ОВА.

По данным ОВА, сегодня во второй половине дня на территории Рогатинской территориальной общины наблюдалось осложнение погодных условий, а именно грозовые дожди с порывами ветра.

В результате непогоды на автодороге "Мукачево – Львов", вблизи села Бабухов, повалено около 20 деревьев. Они частично заблокировали движение транспорта. Одно из деревьев упало на легковой автомобиль и травмировало женщину, которую до прибытия пожарно-спасательных подразделений передали работникам экстренной медицинской помощи