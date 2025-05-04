Непогода накрыла Ивано-Франковскую область и повалила десятки деревьев, травмирована женщина
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области из-за непогоды на трассе "Мукачево – Львов" повалено около 20 деревьев. Одно из них упало на авто, травмировав женщину, ее передали медикам.
В Ивано-Франковской области в результате непогоды на автодороге "Мукачево – Львов" повалено около 20 деревьев, частично заблокировано движение. Одно из деревьев упало на легковой автомобиль и травмировало женщину, передает УНН со ссылкой на Ивано-Франковскую ОВА.
Детали
По данным ОВА, сегодня во второй половине дня на территории Рогатинской территориальной общины наблюдалось осложнение погодных условий, а именно грозовые дожди с порывами ветра.
В результате непогоды на автодороге "Мукачево – Львов", вблизи села Бабухов, повалено около 20 деревьев. Они частично заблокировали движение транспорта. Одно из деревьев упало на легковой автомобиль и травмировало женщину, которую до прибытия пожарно-спасательных подразделений передали работникам экстренной медицинской помощи
Спасателями проводятся работы по расчистке проезжей части дороги.
Также на месте происшествия работает мобильно-оперативная группа Ивано-Франковского районного управления.
Также поступили сообщения о подтоплении частных приусадебных участков в селах Вербиловцы и Лучинцы. Информация уточняется.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности во время осложнения погодных условий и следить за прогнозами синоптиков.
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