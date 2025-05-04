Украину ждут три дождливых дня

Дожди с грозами идут в Украину и задержатся минимум на три дня, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшие трое суток дожди с грозами, во вторник в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди; на юго-востоке, 7 мая и в западных и северных областях без осадков