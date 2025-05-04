Украину ждут три дождливых дня
Киев • УНН
В ближайшие трое суток в Украине ожидаются дожди с грозами, а во вторник в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди. На юге и востоке страны днем 5 мая местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.
Дожди с грозами идут в Украину и задержатся минимум на три дня, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ближайшие трое суток дожди с грозами, во вторник в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди; на юго-востоке, 7 мая и в западных и северных областях без осадков
По данным синоптиков, на юге и востоке страны днем 5 мая местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 7-13°, 6 мая на западе и севере, 7 мая в Украине, кроме юго-востока, 3-9° тепла; днем 20-25°, в западных, северных, 7 мая и в большинстве центральных областей 11-17°, добавили в Укргидрометцентре.
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