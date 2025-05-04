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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 38748 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Украину ждут три дождливых дня

Киев • УНН

 • 302 просмотра

В ближайшие трое суток в Украине ожидаются дожди с грозами, а во вторник в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди. На юге и востоке страны днем 5 мая местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

Украину ждут три дождливых дня

Дожди с грозами идут в Украину и задержатся минимум на три дня, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшие трое суток дожди с грозами, во вторник в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди; на юго-востоке, 7 мая и в западных и северных областях без осадков 

– говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на юге и востоке страны днем 5 мая местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 7-13°, 6 мая на западе и севере, 7 мая в Украине, кроме юго-востока, 3-9° тепла; днем 20-25°, в западных, северных, 7 мая и в большинстве центральных областей 11-17°, добавили в Укргидрометцентре.

Летняя жара и дожди: прогноз погоды на 4 мая в Украине04.05.25, 07:13 • 5284 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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