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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 26347 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Летняя жара и дожди: прогноз погоды на 4 мая в Украине

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Днем 4 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Температура воздуха будет достигать +27 градусов.

Летняя жара и дожди: прогноз погоды на 4 мая в Украине

В воскресенье, 04 мая в Украине синоптики прогнозируют прохладный день. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня днем ожидается в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, днем грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юго-востока, порывы 15-20 м/с. 

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет достигать 20 - 25 градусов тепла, а местами столбики термометров поднимутся  до +27 градусов. 

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +25...+27;
    • Ужгород +22...+24;
      • Львов +22...+24;
        • Ивано-Франковск +22...+24;
          • Тернополь +22...+24;
            • Черновцы +22...+24;
              • Хмельницкий +23...+25;
                • Луцк +20...+22;
                  • Ровно +22...+24;
                    • Житомир +25...+27;
                      • Винница +25...+27;
                        • Одесса +25...+27;
                          • Николаев +24...+26;
                            • Херсон +23...+25;
                              • Симферополь +23...+25;
                                • Кропивницкий +25...+27;
                                  • Черкассы +26...+28;
                                    • Чернигов +25...+27;
                                      • Сумы +25...+27;
                                        • Полтава +24...+26;
                                          • Днепр +24...+26;
                                            • Запорожье +23...+25;
                                              • Донецк +22...+24;
                                                • Луганск +22...+24;
                                                  • Харьков +25...+27.

                                                    В Киевской области и в столице ожидается небольшая облачность. Днем кратковременные дожди, грозы.

                                                    Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

                                                    Международный день семейного равенства, День восстановления отношений: что отмечают 4 мая04.05.25, 05:30 • 798 просмотров

                                                    Вита Зеленецкая

                                                    Вита Зеленецкая

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