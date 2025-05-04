Летняя жара и дожди: прогноз погоды на 4 мая в Украине

В воскресенье, 04 мая в Украине синоптики прогнозируют прохладный день. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня днем ожидается в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, днем грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юго-востока, порывы 15-20 м/с.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет достигать 20 - 25 градусов тепла, а местами столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +25...+27;

Ужгород +22...+24;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +20...+22;

Ровно +22...+24;

Житомир +25...+27;

Винница +25...+27;

Одесса +25...+27;

Николаев +24...+26;

Херсон +23...+25;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +26...+28;

Чернигов +25...+27;

Сумы +25...+27;

Полтава +24...+26;

Днепр +24...+26;

Запорожье +23...+25;

Донецк +22...+24;

Луганск +22...+24;

Харьков +25...+27.

В Киевской области и в столице ожидается небольшая облачность. Днем кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

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