Летняя жара и дожди: прогноз погоды на 4 мая в Украине
Киев • УНН
Днем 4 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Температура воздуха будет достигать +27 градусов.
В воскресенье, 04 мая в Украине синоптики прогнозируют прохладный день. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня днем ожидается в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, днем грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юго-востока, порывы 15-20 м/с.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет достигать 20 - 25 градусов тепла, а местами столбики термометров поднимутся до +27 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +25...+27;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +25...+27;
- Винница +25...+27;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +26...+28;
- Чернигов +25...+27;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +25...+27.
В Киевской области и в столице ожидается небольшая облачность. Днем кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Международный день семейного равенства, День восстановления отношений: что отмечают 4 мая04.05.25, 05:30 • 798 просмотров