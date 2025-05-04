Літня спека та дощі: прогноз погоди на 4 травня в Україні

У неділю, 04 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вдень очікується у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви 15-20 м/с.

За прогнозами синоптиків, температура повітря досягатиме 20 - 25 градусів тепла, а місцями стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +25...+27;

Ужгород +22...+24;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +22...+24;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +22...+24;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +20...+22;

Рівне +22...+24;

Житомир +25...+27;

Вінниця +25...+27;

Одеса +25...+27;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +23...+25;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +25...+27;

Черкаси +26...+28;

Чернігів +25...+27;

Суми +25...+27;

Полтава +24...+26;

Дніпро +24...+26;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +22...+24;

Харків +25...+27.

На Київщині та в столиці очікується невелика хмарність. Вдень короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

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