Літня спека та дощі: прогноз погоди на 4 травня в Україні
Київ • УНН
Вдень 4 травня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Температура повітря сягатиме +27 градусів.
У неділю, 04 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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Сьогодні вдень очікується у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень грози; на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви 15-20 м/с.
За прогнозами синоптиків, температура повітря досягатиме 20 - 25 градусів тепла, а місцями стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +25...+27;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +22...+24;
- Івано-Франківськ +22...+24;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +22...+24;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +22...+24;
- Житомир +25...+27;
- Вінниця +25...+27;
- Одеса +25...+27;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон +23...+25;
- Сімферополь +23...+25;
- Кропивницький +25...+27;
- Черкаси +26...+28;
- Чернігів +25...+27;
- Суми +25...+27;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +24...+26;
- Запоріжжя +23...+25;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +22...+24;
- Харків +25...+27.
На Київщині та в столиці очікується невелика хмарність. Вдень короткочасні дощі, грози.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
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