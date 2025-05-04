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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 26981 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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Літня спека та дощі: прогноз погоди на 4 травня в Україні

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Вдень 4 травня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Температура повітря сягатиме +27 градусів.

Літня спека та дощі: прогноз погоди на 4 травня в Україні

У неділю, 04 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вдень очікується у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви 15-20 м/с. 

За прогнозами синоптиків, температура повітря досягатиме 20 - 25 градусів тепла, а місцями стовпчики термометрів піднімуться  до +27 градусів. 

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +25...+27;
    • Ужгород +22...+24;
      • Львів +22...+24;
        • Івано-Франківськ +22...+24;
          • Тернопіль +22...+24;
            • Чернівці +22...+24;
              • Хмельницький +23...+25;
                • Луцьк +20...+22;
                  • Рівне +22...+24;
                    • Житомир +25...+27;
                      • Вінниця +25...+27;
                        • Одеса +25...+27;
                          • Миколаїв +24...+26;
                            • Херсон +23...+25;
                              • Сімферополь +23...+25;
                                • Кропивницький +25...+27;
                                  • Черкаси +26...+28;
                                    • Чернігів +25...+27;
                                      • Суми +25...+27;
                                        • Полтава +24...+26;
                                          • Дніпро +24...+26;
                                            • Запоріжжя +23...+25;
                                              • Донецьк +22...+24;
                                                • Луганськ +22...+24;
                                                  • Харків +25...+27.

                                                    На Київщині та в столиці очікується невелика хмарність. Вдень короткочасні дощі, грози.

                                                    Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

                                                    Міжнародний день сімейної рівності, День відновлення стосунків: що відзначають 4 травня 04.05.25, 05:30 • 1040 переглядiв

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