Міжнародний день сімейної рівності, День відновлення стосунків: що відзначають 4 травня

Сьогодні, 4 травня, у багатьох країнах світу вітають із професійним святом людей. Також в цей день є можливість оцінити диво природи у Міжнародний день світанкового хору, а також надати новий імпульс у стосунках в День відновлення стосунків, пише УНН.

Міжнародний день пожежників

Міжнародний день пожежників офіційно почали відзначати з 1999 року. Вважається, що перші спеціалізовані підрозділи для гасіння вогню ще у Стародавньому Римі створив імператор Август. Для оплати роботи пожежників було запроваджено спеціальний податок — 4% з кожного продажу рабів. Вогнища гасили водою з найближчих фонтанів, при цьому використовували відра, насоси, гачки, драбини та мотузки.

В європейських країнах довгий час не існувало централізованої системи протипожежного захисту. Сприйняття наслідків пожеж дещо змінилося після масштабної трагедії 1666 року в Лондоні. Місто палало три дні, в результаті близько 70 тисяч лондонців залишилися без даху над головою. Після цього страхові компанії створили приватні пожежні команди для захисту майна своїх клієнтів. Вони гасили тільки ті будівлі, на яких була спеціальна позначка про страховку.

На початку XX століття на заміну кінним бригадам прийшли пожежні автомобілі, обладнання стало більш стандартизованим, а вогнеборство перетворилося на окрему професію.

З початку повномасштабного російського вторгнення українські пожежники щодня виїжджають на місця влучань російських ракет у житлові будинки, школи, лікарні. Ризикуючи своїм життям, вони витягають людей з вогню, та дістають з-під завалів. Часто стають жертвами повторних підлих обстрілів з боку рф.

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День людей невисокого зросту

Своє свято сьогодні відзначають люди невисокого зросту. Подію ще називають - День малих і гордих. За задумом організаторів, це особливий день, присвячений вшануванню людей з низьким зростом і підкресленню унікальних переваг і перспектив, які вони привносять у наше різноманітне суспільство. Цей день дає можливість маленьким людям відчути свою гордість.

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День відновлення стосунків

День відновлення стосунків – це можливість усвідомити труднощі, які можуть виникнути у стосунках, і взяти на себе відповідальність і працювати разом, щоб їх подолати. Це заохочує пари знайти час, щоб побути разом і нагадати один одному про важливість своїх стосунків, сказати про свої почуття. Романтичне побачення, щира розмова чи маленький жест вдячності, комплімент чи допомога – те, що нагадає парі про їхні почуття.

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Міжнародний день сімейної рівності

Щорічно в першу неділю травня відзначається Міжнародний день сімейної рівності з метою захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації. Цей день визнає різноманітність сімей у всьому світі та сприяє рівним правам для всіх сімей. Це можливість підвищити обізнаність і сприяти прийняттю всіх сімей, у тому числі одностатевих, усиновлюючих, змішаних і неповних сімей.

Міжнародний день світанкового хору

Сьогодні також відзначається Міжнародний день світанкового хору, коли люди в усьому світі прокидаються рано, щоб послухати прекрасну симфонію співу птахів на світанку. Весна нас чарує красою, ароматами та співом птахів. Нас будять промені сонечка та звуки пташиного хору, що особливо активний у травні.

Цей день – можливість оцінити диво природи та дивовижні звуки, які видають птахи рано вранці. Світанковий хор — це магічний досвід, який сигналізує про початок нового дня та нагадує нам про красу світу природи.

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