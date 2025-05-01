Лісові пожежі в Ізраїлі можуть загрожувати Єрусалиму, Україна запропонувала допомогу

Лісові пожежі в Ізраїлі змусили людей евакуюватися з громад поблизу Єрусалима і можуть загрожувати місту, заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу. Тим часом, за даними МЗС Ізраїлю, Україна серед інших країн, які запропонували допомогу, відправить пожежний літак, пише УНН з посиланням на The Washington Post.

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Нетаньягу назвав пожежі, що спалахнули напередодні, небезпечними для життя та "загрозою для країни".

Командувач пожежно-рятувальної служби Єрусалимського округу Шмулік Фрідман заявив на пресконференції в середу, що пожежі стали найбільшими за останні роки і, можливо, найбільшими в історії Ізраїлю.

У четвер він додав, що на Єрусалимських пагорбах між містом та Тель-Авівом зосереджено десятки активних осередків пожеж. Він сказав, що очікує, що гасіння пожеж триватиме щонайменше до суботи.

Пожежі спалахнули у День пам'яті та напередодні Дня незалежності Ізраїлю, з вечора вівторка на четвер, через що багато заходів було скасовано.

Станом на ранок четверга пожежі не було взято під контроль, повідомило Управління пожежно-рятувальної служби Ізраїлю, додавши, що з пожежами борються 119 бригад. 17 пожежників отримали поранення, двох було госпіталізовано, йдеться в повідомленні. Служба невідкладної медичної допомоги Ізраїлю "Маген Давид Адом" (Magen David Adom) повідомила, що перевезла до лікарень щонайменше 12 осіб із травмами, такими як отруєння димом, та надала допомогу на місці не менше ніж 10 станом на середу.

Перша пожежа почалася в районі Месілат-Ціон, неподалік від Єрусалима, і розгорялася через сильний вітер, сказав Фрідман. За даними пожежної служби, щонайменше дев'ять громад було евакуйовано у четвер.

Причина пожеж розслідується, заявили у четвер в управлінні. Перша пожежа могла знову спалахнути в тому ж місці, де минулого тижня уже спалахувала пожежа, додали в управлінні. Жодних остаточних висновків, що вказують на підпал, не було, заявили в управлінні.

В оновленні в середу ввечері управління повідомило, що невдовзі, як очікується, прибудуть літаки з Італії та Хорватії, а також гелікоптер з Кіпру для надання допомоги у гасінні пожежі. Україна відправить пожежний літак, Румунія відправить два літаки, а Іспанія, Франція та Еквадор входять до країн, які запропонували допомогу, повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Український уряд готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з шаленими лісовими пожежами. Ми можемо надіслати пожежне обладнання, зокрема спеціалізований літак, та наших кваліфікованих рятувальників. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передав відповідну пропозицію ізраїльській стороні. Навіть захищаючись від агресії вдома, ми готові допомагати іншим у порятунку людських життів - повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга у X.

Пожежна служба Ізраїлю заявила, що у четвер у неї було 10 активних літаків.

Головне шосе між Тель-Авівом та Єрусалимом було закрито, хоча воно знову відкрилося у четвер вранці.

Армія оборони Ізраїлю отримала вказівку надати допомогу в міру потреби та направила членів пошуково-рятувальної бригади, пожежні команди, пожежні машини, літаки повітряного спостереження та важкий транспортний літак для скидання вогнезахисних складів, ідеться у повідомленні.

Заборона розведення вогню на відкритих територіях діє як мінімум до середи наступного тижня.

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