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Лесные пожары в Израиле могут угрожать Иерусалиму, Украина предложила помощь

Киев • УНН

 • 2084 просмотра

В Израиле бушуют лесные пожары, эвакуированы люди из районов возле Иерусалима. Украина окажет помощь, отправив пожарный самолет для борьбы с огнем.

Лесные пожары в Израиле могут угрожать Иерусалиму, Украина предложила помощь

Лесные пожары в Израиле заставили людей эвакуироваться из общин вблизи Иерусалима и могут угрожать городу, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Тем временем, по данным МИД Израиля, Украина среди других стран, предложивших помощь, отправит пожарный самолет, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Нетаньяху назвал пожары, вспыхнувшие накануне, опасными для жизни и "угрозой для страны".

Командующий пожарно-спасательной службой Иерусалимского округа Шмулик Фридман заявил на пресс-конференции в среду, что пожары стали крупнейшими за последние годы и, возможно, крупнейшими в истории Израиля.

В четверг он добавил, что на Иерусалимских холмах между городом и Тель-Авивом сосредоточены десятки активных очагов пожаров. Он сказал, что ожидает, что тушение пожаров продлится как минимум до субботы.

Пожары вспыхнули в День памяти и накануне Дня независимости Израиля, с вечера вторника на четверг, из-за чего многие мероприятия были отменены.

По состоянию на утро четверга пожары не были взяты под контроль, сообщило Управление пожарно-спасательной службы Израиля, добавив, что с пожарами борются 119 бригад. 17 пожарных получили ранения, двое были госпитализированы, говорится в сообщении. Служба неотложной медицинской помощи Израиля "Маген Давид Адом" (Magen David Adom) сообщила, что перевезла в больницы не менее 12 человек с травмами, такими как отравление дымом, и оказала помощь на месте не менее 10 по состоянию на среду.

Первый пожар начался в районе Месилат-Цион, неподалеку от Иерусалима, и разгорался из-за сильного ветра, сказал Фридман. По данным пожарной службы, не менее девяти общин были эвакуированы в четверг.

Причина пожаров расследуется, заявили в четверг в управлении. Первый пожар мог снова вспыхнуть в том же месте, где на прошлой неделе уже вспыхивал пожар, добавили в управлении. Никаких окончательных выводов, указывающих на поджог, не было, заявили в управлении.

В обновлении в среду вечером управление сообщило, что вскоре, как ожидается, прибудут самолеты из Италии и Хорватии, а также вертолет с Кипра для оказания помощи в тушении пожара. Украина отправит пожарный самолет, Румыния отправит два самолета, а Испания, Франция и Эквадор входят в число стран, предложивших помощь, сообщило Министерство иностранных дел Израиля.

Украинское правительство готово помочь Израилю в борьбе с бушующими лесными пожарами. Мы можем прислать пожарное оборудование, в частности специализированный самолет, и наших квалифицированных спасателей. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко передал соответствующее предложение израильской стороне. Даже защищаясь от агрессии дома, мы готовы помогать другим в спасении человеческих жизней

- сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в X.

Пожарная служба Израиля заявила, что в четверг у нее было 10 активных самолетов.

Главное шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом было закрыто, хотя оно снова открылось в четверг утром.

Армия обороны Израиля получила указание оказать помощь по мере необходимости и направила членов поисково-спасательной бригады, пожарные команды, пожарные машины, самолеты воздушного наблюдения и тяжелый транспортный самолет для сброса огнезащитных составов, говорится в сообщении.

Запрет на разведение огня на открытых территориях действует как минимум до середины следующей недели.

У побережья Хадеры акула напала на пловца: он пропал без вести22.04.25, 18:31 • 7125 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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