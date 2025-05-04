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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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Международный день семейного равенства, День восстановления отношений: что отмечают 4 мая

Киев • УНН

 • 794 просмотра

4 мая отмечают День пожарных, праздник людей невысокого роста, день восстановления отношений, день семейного равенства и день рассветного хора.

Международный день семейного равенства, День восстановления отношений: что отмечают 4 мая

Сегодня, 4 мая, во многих странах мира поздравляют с профессиональным праздником людей. Также в этот день есть возможность оценить чудо природы в Международный день рассветного хора, а также придать новый импульс в отношениях в День восстановления отношений, пишет УНН.  

Международный день пожарных 

Международный день пожарных официально начали отмечать с 1999 года. Считается, что первые специализированные подразделения для тушения огня еще в Древнем Риме создал император Август. Для оплаты работы пожарных был введен специальный налог —  4% с каждой продажи рабов. Очаги тушили водой из ближайших фонтанов, при этом использовали ведра, насосы, крючки, лестницы и веревки.

В европейских странах долгое время не существовало централизованной системы противопожарной защиты. Восприятие последствий пожаров несколько изменилось после  масштабной трагедии 1666 года в Лондоне. Город горел три дня, в результате около 70 тысяч лондонцев остались без крова над головой. После этого страховые компании создали частные пожарные команды для защиты имущества своих клиентов. Они тушили только те здания, на которых была специальная отметка о страховке.

В начале XX века на замену конным бригадам пришли пожарные автомобили, оборудование стало более стандартизированным, а пожаротушение превратилось в отдельную профессию.

С начала полномасштабного российского вторжения украинские пожарные ежедневно выезжают на места попаданий российских ракет в жилые дома, школы, больницы. Рискуя своей жизнью, они вытаскивают людей из огня и достают из-под завалов. Часто становятся жертвами повторных подлых обстрелов со стороны рф.

Лесные пожары в Израиле могут угрожать Иерусалиму, Украина предложила помощь01.05.25, 12:59 • 5672 просмотра

День людей невысокого роста

Свой праздник сегодня отмечают люди невысокого роста. Событие еще называют - День малых и гордых. По замыслу организаторов, это особый день, посвященный чествованию людей с низким ростом и подчеркиванию уникальных преимуществ и перспектив, которые они привносят в наше разнообразное общество. Этот день дает возможность маленьким людям почувствовать свою гордость.

Более 90% украинцев гордятся своей национальной принадлежностью24.07.24, 15:35 • 15976 просмотров

День восстановления отношений

День восстановления отношений – это возможность осознать трудности, которые могут возникнуть в отношениях, и взять на себя ответственность и работать вместе, чтобы их преодолеть. Это поощряет пары найти время, чтобы побыть вместе и напомнить друг другу о важности своих отношений, сказать о своих чувствах. Романтическое свидание, искренний разговор или маленький жест благодарности, комплимент или помощь – то, что напомнит паре об их чувствах.

Разговоры только о себе и бывших: что больше всего раздражает украинцев в начале отношений - опрос11.04.25, 13:29 • 54637 просмотров

Международный день семейного равенства 

Ежегодно в первое воскресенье мая отмечается Международный день семейного равенства с целью защиты прав всех семей, независимо от их структуры, состава или сексуальной ориентации. Этот день признает разнообразие семей во всем мире и способствует равным правам для всех семей. Это возможность повысить осведомленность и способствовать принятию всех семей, в том числе однополых, усыновляющих, смешанных и неполных семей.

Международный день рассветного хора 

Сегодня также отмечается Международный день рассветного хора, когда люди во всем мире просыпаются рано, чтобы послушать прекрасную симфонию пения птиц на рассвете. Весна нас очаровывает красотой, ароматами и пением птиц. Нас будят лучи солнышка и звуки птичьего хора, особенно активного в мае.

Этот день – возможность оценить чудо природы и удивительные звуки, которые издают птицы рано утром. Рассветный хор — это магический опыт, который сигнализирует о начале нового дня и напоминает нам о красоте мира природы.

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Павел Башинский

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