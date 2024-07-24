Опрос, который проводили Центр Разумкова и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести показал, что 91,4% опрошенных гордятся тем, что они украинцы, пишет УНН.

Опрос показал, что 91,4% опрошенных гордятся тем, что они украинцы, есть постоянный рост процента людей, которые глубоко идентифицируют себя как украинцев. Например, показатель гордости за национальные символы увеличился с 62,4% в 2000 году до 91,4% в 2024 году. Однако эта гордость имеет тенденцию к падению в последние годы, что может свидетельствовать об изменениях в общественном восприятии и политическом климате.

Также происходит смещение идентификации граждан с локального уровня к национальному. В частности, процент лиц, идентифицирующих себя в первую очередь с Украиной, вырос с 31,3% в 2006 году до 52,8% в 2024 году.

Изменения в восприятии того, что значит быть частью украинской нации, также является ключевым аспектом общественного мнения. Например, определение нации как "все граждане Украины" выросло с 43,1% в 2006 году до 46,2% в 2024 году, показывая большую инклюзивность.

Общественность выражает выраженную поддержку демократическим формам управления. Процент тех, кто считает демократию важной, вырос с 51,7% в 2010 году до 61,2% в 2024 году, что подтверждает стремление к прозрачности и участию во власти.

По результатам опросов, украинцы все чаще идентифицируют себя с западноевропейскими культурными традициями. Если в 2006 году этот показатель составлял 56,3%, то к 2024 году он вырос до 76,2%. Зато идентификация с российскими культурными традициями значительно уменьшилась, снизившись с 16,1% в 2006 году до 3,7% в 2024 году.

Опрошенные украинцы считают, что в ближайшие 20-25 лет западноевропейские культурные традиции будут доминировать в Украине. В 2023 году 55,2% респондентов предсказывали такую тенденцию, и этот показатель остался стабильным в 2024 году (54,8%).

Справка об опросе

Опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года, проходил в рамках программы "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и реализованной Pact в Украине.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киев (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,3%. Ограничения в проведении опроса были обусловлены российской агрессией, в частности вынужденной эвакуацией граждан.

Напомним

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива представил исследование, которое показало, что большинство украинцев (53%) чувствуют малую принадлежность к Европейскому сообществу. Опрос показал, что ощущение европейской идентичности растет среди молодых людей.