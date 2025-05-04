Україну чекають три дощові дні
Київ • УНН
Найближчі три доби в Україні очікуються дощі з грозами, а у вівторок в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі. На півдні та сході країни вдень 5 травня місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.
Дощі з грозами йдуть в Україну і затримаються щонайменше на три дні, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У найближчі три доби дощі з грозами, у вівторок в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі; на південному сході, 7 травня і в західних та північних областях без опадів
За даними синоптиків, на півдні та сході країни вдень 5 травня місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 7-13°, 6 травня на заході та півночі, 7 травня в Україні, крім південного сходу, 3-9° тепла; вдень 20-25°, у західних, північних, 7 травня і в більшості центральних областей 11-17°, додали в Укргідрометцентрі.
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