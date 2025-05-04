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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 40056 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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Україну чекають три дощові дні

Київ • УНН

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Найближчі три доби в Україні очікуються дощі з грозами, а у вівторок в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі. На півдні та сході країни вдень 5 травня місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

Україну чекають три дощові дні

Дощі з грозами йдуть в Україну і затримаються щонайменше на три дні, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У найближчі три доби дощі з грозами, у вівторок в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі; на південному сході, 7 травня і в західних та північних областях без опадів 

– йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, на півдні та сході країни вдень 5 травня місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 7-13°, 6 травня на заході та півночі, 7 травня в Україні, крім південного сходу, 3-9° тепла; вдень 20-25°, у західних, північних, 7 травня і в більшості центральних областей 11-17°, додали в Укргідрометцентрі.

Літня спека та дощі: прогноз погоди на 4 травня в Україні04.05.25, 07:13 • 5406 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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