Негода накрила Івано-Франківську область і повалила десятки дерев, травмовано жінку

В Івано-Франківській області внаслідок негоди на автодорозі "Мукачево – Львів" повалено близько 20 дерев, частково заблоковано рух. Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, передає УНН із посиланням на Івано-Франківську ОВА.

За даними ОВА, сьогодні у другій половині дня на території Рогатинської територіальної громади спостерігалося ускладнення погодних умов, а саме грозові дощі з поривами вітру.

Внаслідок негоди на автодорозі "Мукачево – Львів", поблизу села Бабухів, повалено близько 20 дерев. Вони частково заблокували рух транспорту. Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано працівникам екстреної медичної допомоги