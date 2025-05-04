Негода накрила Івано-Франківську область і повалила десятки дерев, травмовано жінку
Київ • УНН
В Івано-Франківській області через негоду на трасі "Мукачево – Львів" повалено близько 20 дерев. Одне з них впало на авто, травмувавши жінку, її передали медикам.
В Івано-Франківській області внаслідок негоди на автодорозі "Мукачево – Львів" повалено близько 20 дерев, частково заблоковано рух. Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, передає УНН із посиланням на Івано-Франківську ОВА.
Деталі
За даними ОВА, сьогодні у другій половині дня на території Рогатинської територіальної громади спостерігалося ускладнення погодних умов, а саме грозові дощі з поривами вітру.
Внаслідок негоди на автодорозі "Мукачево – Львів", поблизу села Бабухів, повалено близько 20 дерев. Вони частково заблокували рух транспорту. Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано працівникам екстреної медичної допомоги
Рятувальниками проводяться роботи з розчищення проїжджої частини дороги.
Також на місці події працює мобільно-оперативна група Івано-Франківського районного управління.
Також надійшли повідомлення про підтоплення приватних присадибних ділянок у селах Вербилівці та Лучинці. Інформація уточнюється.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час ускладнення погодних умов та стежити за прогнозами синоптиків.
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