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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
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Негода накрила Івано-Франківську область і повалила десятки дерев, травмовано жінку

Київ • УНН

 • 3046 перегляди

В Івано-Франківській області через негоду на трасі "Мукачево – Львів" повалено близько 20 дерев. Одне з них впало на авто, травмувавши жінку, її передали медикам.

Негода накрила Івано-Франківську область і повалила десятки дерев, травмовано жінку

В Івано-Франківській області внаслідок негоди на автодорозі "Мукачево – Львів" повалено близько 20 дерев, частково заблоковано рух. Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, передає УНН із посиланням на Івано-Франківську ОВА.

Деталі

За даними ОВА, сьогодні у другій половині дня на території Рогатинської територіальної громади спостерігалося ускладнення погодних умов, а саме грозові дощі з поривами вітру.

Внаслідок негоди на автодорозі "Мукачево – Львів", поблизу села Бабухів, повалено близько 20 дерев. Вони частково заблокували рух транспорту. Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано працівникам екстреної медичної допомоги 

- йдеться у повідомленні.

Рятувальниками проводяться роботи з розчищення проїжджої частини дороги.

Також на місці події працює мобільно-оперативна група Івано-Франківського районного управління.

Також надійшли повідомлення про підтоплення приватних присадибних ділянок у селах Вербилівці та Лучинці. Інформація уточнюється.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час ускладнення погодних умов та стежити за прогнозами синоптиків.

Україну чекають три дощові дні04.05.25, 15:07 • 4830 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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