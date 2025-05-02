Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

Пока глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума рассказывает о встречах с Международной торговой палатой и обещает "привлечение иностранного бизнеса", инвесторы не спешат присоединяться к конкурсам агентства. Как отмечают антикоррупционеры, причиной этому является отсутствие доверия к самой системе управления арестованными активами, пишет УНН.

Детали

Недавно Елена Дума отчиталась о встрече с представителями Международной Торговой Палаты Украины (ICC Ukraine), посвященной "перспективам привлечения иностранного бизнеса" к управлению арестованными активами.

По ее словам, во время встречи обсуждались механизмы информирования иностранного бизнеса об инвестиционно привлекательных арестованных активах, находящихся в сфере управления АРМА, и возможности их эффективного использования в интересах государства.

Глава АРМА на встрече с гордостью проинформировала о начатом "масштабном" обновлении Реестра арестованных активов.

"Уверена, ICC Ukraine станет для нас надежным партнером в коммуникации с международным бизнесом и популяризации участия в конкурсах АРМА на условиях прозрачной конкуренции", - подчеркнула Дума.

Она также сообщила о подготовке меморандума с ICC Ukraine, который должен способствовать распространению информации среди иностранных компаний об объектах, переданных в управление.

Впрочем, такая риторика скорее вызывает скепсис. Ведь реальные участники рынка, по словам председателя антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной, отказываются участвовать в конкурсах именно из-за непрозрачных правил и недостатка информации об активах.

Поэтому, действительно ли бизнес готов идти на конкурсы АРМА? Скорее всего - нет. Эксперты ранее отмечали, что система отбора управляющих остается закрытой и непрозрачной, а объявления о конкурсах часто не содержат даже базовой информации об объекте управления.

В итоге имеем показательную ситуацию: вместо создания условий для реального привлечения инвесторов, агентство выстраивает публичную риторику, которая имеет лишь вид активности. Но ни одна встреча с палатами не изменит того, что частный сектор не видит смысла вкладываться в систему, которая не гарантирует понятных процедур, предсказуемости и защиты интересов.

АРМА избегает самокритики, а реформу превратило в информационную войну — Transparency International Ukraine