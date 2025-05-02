Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату
Ексклюзив
11:48 • 17405 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
10:55 • 37032 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
10:48 • 44830 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 31053 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 42324 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 74759 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 144112 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 122361 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 130587 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 128253 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
18%
752 мм
Популярнi новини

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 50383 перегляди

У Монако затримано сина експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою у легалізації майна

2 травня, 07:22 • 21033 перегляди

Віцепрезидент США Венс не очікує завершення війни рф проти України найближчим часом

2 травня, 07:33 • 23158 перегляди

Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

2 травня, 10:00 • 22736 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 24146 перегляди
Публікації

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 17118 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 24690 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

10:48 • 44821 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 50887 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 131532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

14:45 • 6160 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 8790 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

12:04 • 10804 перегляди

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям

1 травня, 19:32 • 30684 перегляди

"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"

1 травня, 19:09 • 34974 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

Київ • УНН

 • 17011 перегляди

Голова АРМА Олена Дума звітує про зустрічі з Міжнародною торговою палатою, але інвестори не поспішають брати участь у конкурсах через відсутність довіри до системи управління активами.

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

Поки голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума розповідає про зустрічі з Міжнародною торговою палатою та обіцяє "залучення іноземного бізнесу", інвестори не поспішають долучатися до конкурсів агентства. Як зазначають антикорупціонери, причиною цьому є відсутність довіри до самої системи управління арештованими активами, пише УНН.

Деталі

Нещодавно Олена Дума відзвітувала про зустріч з представниками Міжнародної Торгової Палати України (ICC Ukraine), присвячену "перспективам залучення іноземного бізнесу" до управління арештованими активами.

За її словами, під час зустрічі обговорювалися механізми інформування іноземного бізнесу про інвестиційно привабливі арештовані активи, що перебувають у сфері управління АРМА, та можливості їх ефективного використання в інтересах держави.

Голова АРМА на зустрічі з гордістю поінформувала про розпочате "масштабне" оновлення Реєстру арештованих активів.

"Впевнена, ICC Ukraine стане для нас надійним партнером у комунікації з міжнародним бізнесом і популяризації участі в конкурсах АРМА на умовах прозорої конкуренції", - наголосила Дума.

Вона також повідомила про підготовку меморандуму з ICC Ukraine, що мав би сприяти поширенню інформації серед іноземних компаній щодо об’єктів, переданих в управління. 

Втім, така риторика швидше викликає скепсис. Адже реальні учасники ринку, за словами голови антикорупційного комітету ВР Анастасії Радіної, відмовляються брати участь у конкурсах саме через непрозорі правила та брак інформації про активи.

Тож, чи дійсно бізнес готовий йти на конкурси АРМА? Швидше за все - ні. Експерти раніше зазначали, що система відбору управителів залишається закритою та непрозорою, а оголошення про конкурси часто не містять навіть базової інформації про об’єкт управління.

У підсумку маємо показову ситуацію: замість створення умов для реального залучення інвесторів, агентство вибудовує публічну риторику, яка має лише вигляд активності. Але жодна зустріч із палатами не змінить того, що приватний сектор не бачить сенсу вкладатися в систему, яка не гарантує зрозумілих процедур, передбачуваності та захисту інтересів.

АРМА уникає самокритики, а реформу перетворило на інформаційну війну — Transparency International Ukraine01.05.25, 19:50 • 7838 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Україна
Brent
$61.34
Bitcoin
$97,757.70
S&P 500
$5,675.59
Tesla
$286.54
Газ TTF
$33.25
Золото
$3,271.70
Ethereum
$1,849.02