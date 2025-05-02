Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

Поки голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума розповідає про зустрічі з Міжнародною торговою палатою та обіцяє "залучення іноземного бізнесу", інвестори не поспішають долучатися до конкурсів агентства. Як зазначають антикорупціонери, причиною цьому є відсутність довіри до самої системи управління арештованими активами, пише УНН.

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Нещодавно Олена Дума відзвітувала про зустріч з представниками Міжнародної Торгової Палати України (ICC Ukraine), присвячену "перспективам залучення іноземного бізнесу" до управління арештованими активами.

За її словами, під час зустрічі обговорювалися механізми інформування іноземного бізнесу про інвестиційно привабливі арештовані активи, що перебувають у сфері управління АРМА, та можливості їх ефективного використання в інтересах держави.

Голова АРМА на зустрічі з гордістю поінформувала про розпочате "масштабне" оновлення Реєстру арештованих активів.

"Впевнена, ICC Ukraine стане для нас надійним партнером у комунікації з міжнародним бізнесом і популяризації участі в конкурсах АРМА на умовах прозорої конкуренції", - наголосила Дума.

Вона також повідомила про підготовку меморандуму з ICC Ukraine, що мав би сприяти поширенню інформації серед іноземних компаній щодо об’єктів, переданих в управління.

Втім, така риторика швидше викликає скепсис. Адже реальні учасники ринку, за словами голови антикорупційного комітету ВР Анастасії Радіної, відмовляються брати участь у конкурсах саме через непрозорі правила та брак інформації про активи.

Тож, чи дійсно бізнес готовий йти на конкурси АРМА? Швидше за все - ні. Експерти раніше зазначали, що система відбору управителів залишається закритою та непрозорою, а оголошення про конкурси часто не містять навіть базової інформації про об’єкт управління.

У підсумку маємо показову ситуацію: замість створення умов для реального залучення інвесторів, агентство вибудовує публічну риторику, яка має лише вигляд активності. Але жодна зустріч із палатами не змінить того, що приватний сектор не бачить сенсу вкладатися в систему, яка не гарантує зрозумілих процедур, передбачуваності та захисту інтересів.

АРМА уникає самокритики, а реформу перетворило на інформаційну війну — Transparency International Ukraine