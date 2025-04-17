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Реєстр активів АРМА досі порожній. Дума звітує, що працювали титанічно і все буде

Київ • УНН

 • 7492 перегляди

Реєстр арештованих активів АРМА досі не наповнений. Голова Агентства Олена Дума заявила, що оновлена система запрацює у 2025 році, виправдовуючись виконанням "титанічної праці".

Реєстр активів АРМА досі порожній. Дума звітує, що працювали титанічно і все буде

Реєстр арештованих активів, який мав би бути публічним інструментом прозорості та контролю за переданим в управління майном, досі залишається не наповненим. Це визнала голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума і пообіцяла, що оновлена система запрацює у 2025 році. Про це вона заявила в інтервʼю "Економічній правді", пише УНН.

Олені Думі нагадали її ж слова про те, що першою задачею на посаді у неї було створення реєстру, у якому буде відображено "скільки всього було арештованих активів, як ними управляють і хто ними управляє, яка від цього користь державі". Однак, досі у системі немає цих даних.

Зараз реєстр містить загальну цифру. Ви ж бачите всього, скільки записів бачите, скільки всього є ухвал. Можна побачити, скільки передано в агентство… Тепер дивіться: наша мета основна яка? Зробити реєстр не просто, знаєте, кладовищем ухвал з реєстраційними номерами, прізвищами підозрюваних, обвинувачених чи слідчих прокурорів

- спробувала виправдатись голова АРМА.

За її словами, співробітники АРМА у 2024 році виконали "дуже титанічну працю" і у 2025 році оновлена система нарешті має запрацювати.

Є розроблене технічне завдання, воно затверджене в Мінцифри, кошти передбачені в бюджеті, він буде покращений у 2025 році

- наголосила Олена Дума.

Варто зауважити, що відкриття та функціональне наповнення реєстру було ключовою умовою, за якої Олена Дума зберегла свою посаду голови АРМА. Після тиску з боку парламенту та громадськості, а також ймовірно через страх залишити посаду, голова АРМА ініціювала процес відкриття реєстру і в другій половині 2023 року його відкрили. Однак, антикорупційні активісти неодноразово критикували АРМА за неповноту та неточність даних у реєстрі. Цю інформацію підтвердив і аудит Рахункової палати.

В АРМА кілька разів вже намагалися виправдати те, що реєстр арештованих активів досі працює лише формально. Одним з таких прикладів було те, що система не мала свідоцтва про реєстрацію авторського права на Єдиний державний реєстр арештованих активів. У відомстві цей документ називали "ключовою точкою опори" для цифрової трансформації.

Додамо

В АРМА нерідко намагаються виставити формальності за "досягнення". Раніше голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна зазначила, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

У відповідь на це голова АРМА Олена Дума закликала депутатку "аналізувати інформацію".

Пізніше Анастасія Радіна опублікувала аналіз роботи АРМА під керівництвом Думи та зазначила, що вона за півтора року на посаді уклала лише сім договорів, які принесли дохід станом на кінець 2024 року. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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