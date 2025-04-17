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Реестр активов АРМА до сих пор пуст. Дума отчитывается, что работали титанически и все будет

Киев • УНН

 • 3446 просмотра

Реестр арестованных активов АРМА до сих пор не наполнен. Глава Агентства Елена Дума заявила, что обновленная система заработает в 2025 году, оправдываясь выполнением "титанического труда".

Реестр активов АРМА до сих пор пуст. Дума отчитывается, что работали титанически и все будет

Реестр арестованных активов, который должен был бы быть публичным инструментом прозрачности и контроля за переданным в управление имуществом, до сих пор остается не наполненным. Это признала председатель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума и пообещала, что обновленная система заработает в 2025 году. Об этом она заявила в интервью "Экономической правде", пишет УНН.

Елене Думе напомнили ее же слова о том, что первой задачей на посту у нее было создание реестра, в котором будет отображено "сколько всего было арестованных активов, как ими управляют и кто ими управляет, какая от этого польза государству". Однако, до сих пор в системе нет этих данных.

Сейчас реестр содержит общую цифру. Вы же видите всего, сколько записей видите, сколько всего есть постановлений. Можно увидеть, сколько передано в агентство… Теперь смотрите: наша цель основная какая? Сделать реестр не просто, знаете, кладбищем постановлений с регистрационными номерами, фамилиями подозреваемых, обвиняемых или следователей прокуроров

- попыталась оправдаться глава АРМА.

По ее словам, сотрудники АРМА в 2024 году выполнили "очень титаническую работу" и в 2025 году обновленная система наконец-то должна заработать.

Есть разработанное техническое задание, оно утверждено в Минцифры, средства предусмотрены в бюджете, он будет улучшен в 2025 году

- подчеркнула Елена Дума.

Стоит заметить, что открытие и функциональное наполнение реестра было ключевым условием, при котором Елена Дума сохранила свою должность главы АРМА. После давления со стороны парламента и общественности, а также вероятно из-за страха покинуть должность, глава АРМА инициировала процесс открытия реестра и во второй половине 2023 года его открыли. Однако, антикоррупционные активисты неоднократно критиковали АРМА за неполноту и неточность данных в реестре. Эту информацию подтвердил и аудит Счетной палаты.

В АРМА несколько раз уже пытались оправдать то, что реестр арестованных активов до сих пор работает лишь формально. Одним из таких примеров было то, что система не имела свидетельства о регистрации авторского права на Единый государственный реестр арестованных активов. В ведомстве этот документ называли "ключевой точкой опоры" для цифровой трансформации.

Добавим

В АРМА нередко пытаются выставить формальности за "достижения". Ранее председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина отметила, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно осложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

В ответ на это глава АРМА Елена Дума призвала депутата "анализировать информацию".

Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что она за полтора года на посту заключила лишь семь договоров, которые принесли доход по состоянию на конец 2024 года. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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