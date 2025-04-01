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“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

Київ • УНН

 • 397618 перегляди

АРМА отримало свідоцтво про реєстрацію авторського права на Єдиний державний реєстр арештованих активів. У відомстві це називають ключовим моментом для цифрової трансформації.

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) офіційно заявило про нову "перемогу" - отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на Єдиний державний реєстр арештованих активів. У відомстві це називають "ключовою точкою опори" для цифрової трансформації, пише УНН.

Деталі

В агентстві зазначили, що реєстр арештованих активів розпочав роботу ще у 2019 році, однак довгий час залишався закритим, технічно занедбаним і не виконував свої ключові функції.

Варто зауважити, що відкриття та функціональне наповнення реєстру було ключовою умовою, за якої Олена Дума зберегла свою посаду голови АРМА. Після тиску з боку парламенту та громадськості, а також ймовірно через страх залишити посаду, голова АРМА ініціювала процес відкриття реєстру і в другій половині 2023 року його відкрили. Однак, антикорупційні активісти неодноразово критикували АРМА за неповноту та неточність даних у реєстрі. Цю інформацію підтвердив і аудит Рахункової палати.

Очевидно, у відомстві розуміють, що пояснення на кшталт "до нас нічого не працювало" вже не спрацьовують. А тому вирішили використати нове виправдання - чекали свідоцтво про реєстрацію авторського права.

Отримання цього свідоцтва - це не просто бюрократична формальність. Це ключова точка опори для цифрової трансформації АРМА. Відтепер ми маємо не лише фактичний, а й юридичний контроль над системою, що обліковує арештовані активи. Такий статус значно посилює нашу здатність оновлювати, інтегрувати та захищати Реєстр відповідно до найкращих міжнародних практик 

- зазначив заступник голови АРМА Станіслав Петров.

Поки що громадськість і міжнародні партнери можуть лише спостерігати за тим, як агентство впевнено перетворює юридичну формальність на "інформаційний прорив". Але, як показує практика, реальні зміни у роботі АРМА часто починаються лише після публічного розголосу і тиску, а не з власної ініціативи.

Додамо

Це не перший випадок, коли в АРМА намагаються виставити формальності за "досягнення". Раніше голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна зазначила, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

У відповідь на це голова АРМА Олена Дума закликала депутатку "аналізувати інформацію".

Пізніше Анастасія Радіна опублікувала аналіз роботи АРМА під керівництвом Думи і зазначила, що вона за півтора року на посаді уклала лише сім договорів, які принесли дохід станом на кінець 2024 року. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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