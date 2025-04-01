“Масштабное обновление продолжается”: АРМА нашло новое оправдание для неэффективного реестра арестованных активов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) официально заявило о новой "победе" - получении свидетельства о регистрации авторского права на Единый государственный реестр арестованных активов. В ведомстве это называют "ключевой точкой опоры" для цифровой трансформации, пишет УНН.

Детали

В агентстве отметили, что реестр арестованных активов начал работу еще в 2019 году, однако долгое время оставался закрытым, технически заброшенным и не выполнял свои ключевые функции.

Стоит отметить, что открытие и функциональное наполнение реестра было ключевым условием, при котором Елена Дума сохранила свою должность главы АРМА. После давления со стороны парламента и общественности, а также вероятно из-за страха покинуть должность, глава АРМА инициировала процесс открытия реестра и во второй половине 2023 года его открыли. Однако, антикоррупционные активисты неоднократно критиковали АРМА за неполноту и неточность данных в реестре. Эту информацию подтвердил и аудит Счетной палаты.

Очевидно, в ведомстве понимают, что объяснения вроде "до нас ничего не работало" уже не срабатывают. А потому решили использовать новое оправдание - ждали свидетельство о регистрации авторского права.

Получение этого свидетельства - это не просто бюрократическая формальность. Это ключевая точка опоры для цифровой трансформации АРМА. Отныне мы имеем не только фактический, но и юридический контроль над системой, учитывающей арестованные активы. Такой статус значительно усиливает нашу способность обновлять, интегрировать и защищать Реестр в соответствии с лучшими международными практиками - отметил заместитель главы АРМА Станислав Петров.

Пока общественность и международные партнеры могут лишь наблюдать за тем, как агентство уверенно превращает юридическую формальность в "информационный прорыв". Но, как показывает практика, реальные изменения в работе АРМА часто начинаются только после публичной огласки и давления, а не по собственной инициативе.

Добавим

Это не первый случай, когда в АРМА пытаются выставить формальности за "достижения". Ранее глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина отметила, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно усложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

В ответ на это глава АРМА Елена Дума призвала депутата "анализировать информацию".

Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что она за полтора года в должности заключила лишь семь договоров, которые принесли доход по состоянию на конец 2024 года.