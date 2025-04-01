“Масштабное обновление продолжается”: АРМА нашло новое оправдание для неэффективного реестра арестованных активов

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 13162 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 101729 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 165250 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104334 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341061 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172656 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144271 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195947 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124592 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108103 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45377 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157173 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35869 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82509 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21485 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 13162 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82625 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 101729 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 165250 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157276 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19654 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21552 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35948 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45462 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135378 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

“Масштабное обновление продолжается”: АРМА нашло новое оправдание для неэффективного реестра арестованных активов

Киев • УНН

 • 397401 просмотра

АРМА получило свидетельство о регистрации авторского права на Единый государственный реестр арестованных активов. В ведомстве это называют ключевым моментом для цифровой трансформации.

“Масштабное обновление продолжается”: АРМА нашло новое оправдание для неэффективного реестра арестованных активов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) официально заявило о новой "победе" - получении свидетельства о регистрации авторского права на Единый государственный реестр арестованных активов. В ведомстве это называют "ключевой точкой опоры" для цифровой трансформации, пишет УНН.

Детали

В агентстве отметили, что реестр арестованных активов начал работу еще в 2019 году, однако долгое время оставался закрытым, технически заброшенным и не выполнял свои ключевые функции.

Стоит отметить, что открытие и функциональное наполнение реестра было ключевым условием, при котором Елена Дума сохранила свою должность главы АРМА. После давления со стороны парламента и общественности, а также вероятно из-за страха покинуть должность, глава АРМА инициировала процесс открытия реестра и во второй половине 2023 года его открыли. Однако, антикоррупционные активисты неоднократно критиковали АРМА за неполноту и неточность данных в реестре. Эту информацию подтвердил и аудит Счетной палаты.

Очевидно, в ведомстве понимают, что объяснения вроде "до нас ничего не работало" уже не срабатывают. А потому решили использовать новое оправдание - ждали свидетельство о регистрации авторского права.

Получение этого свидетельства - это не просто бюрократическая формальность. Это ключевая точка опоры для цифровой трансформации АРМА. Отныне мы имеем не только фактический, но и юридический контроль над системой, учитывающей арестованные активы. Такой статус значительно усиливает нашу способность обновлять, интегрировать и защищать Реестр в соответствии с лучшими международными практиками 

- отметил заместитель главы АРМА Станислав Петров.

Пока общественность и международные партнеры могут лишь наблюдать за тем, как агентство уверенно превращает юридическую формальность в "информационный прорыв". Но, как показывает практика, реальные изменения в работе АРМА часто начинаются только после публичной огласки и давления, а не по собственной инициативе.

Добавим

Это не первый случай, когда в АРМА пытаются выставить формальности за "достижения". Ранее глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина отметила, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно усложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

В ответ на это глава АРМА Елена Дума призвала депутата "анализировать информацию".

Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что она за полтора года в должности заключила лишь семь договоров, которые принесли доход по состоянию на конец 2024 года. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикапубликации
Украина
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86