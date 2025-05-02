Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

Утрата сельскохозяйственных угодий, долги, угроза ликвидации и неопределенность относительно будущего − так сегодня выглядит реальность одного из государственных научных хозяйств Украины, которое подчинялось Национальной академии аграрных наук Украины и было передано в Фонд государственного имущества. Почему уничтожение научного аграрного потенциала может иметь стратегические последствия для всей страны − в эксклюзивном комментарии руководителя исследовательского предприятия "Деснянское" Андрея Шекеры для УНН.

История одного хозяйства

Государственное предприятие исследовательского хозяйства "Деснянское" Прилуцкой опытной станции Института садоводства НААН расположено в селе Новоселовка Черниговской области. До момента изъятия земель предприятие специализировалось на выращивании зерновых культур и растениеводстве. Несмотря на полномасштабное вторжение россии, хозяйство не прекратило работу. В то же время значительная часть его земель длительное время оставалась непригодной для обработки из-за загрязнения взрывоопасными предметами.

Попытка вернуться к обработке земель после активных боевых действий завершилась тем, что в мае 2023 года на втором же поле трактор подорвался на боеприпасе. Из соображений безопасности мы приостановили работу и обратились в областную военную администрацию с просьбой о разминировании. В том году нам удалось засеять более 80 га мои, гречки и гороха − рассказал руководитель предприятия Андрей Шекера.

В этот период предприятие было вынуждено заключать договоры с будущей оплатой после собранного урожая, чтобы поддержать деятельность и удержаться на плаву. По словам Шекеры, кредиторы согласились на отсрочку расчетов и постепенное погашение долгов из будущих урожаев. Разминирование завершилось только в 2024 году − на тот момент все доступные площади засеяли подсолнечником, пшеницей и соей. Общая площадь посевов составила около 223 гектара.

Когда земля ушла из-под ног

Однако после завершения посевной кампании предприятие получило сообщение об изменении подчинения. В январе 2023 года оно было выведено из структуры Национальной академии аграрных наук и передано в Фонд государственного имущества. Одновременно поступило сообщение об изъятии почти 800 гектаров сельскохозяйственных угодий. Финансовые последствия этого решения стали критическими.

Часть земель, по словам Шекеры, действительно не могла быть рентабельной из-за непригодности для товарного сельскохозяйственного производства − выращивания культур и получения прибыли (залесения, песчаные земли и т.д.). Однако полное изъятие земель делает невозможным выполнение уставных задач.

"Узнав об отчуждении земель, кредиторы подали в суд иски и получили соответствующие решения, включая штрафные санкции. Общий долг предприятия в настоящее время превышает 15 миллионов гривен. Из-за отсутствия земель мы фактически лишены возможности обслуживать эти обязательства. Сейчас решается вопрос о приватизации имущественного комплекса", − пояснил Шекера.

Анализируя ситуацию, можно утверждать, что к текущим трудностям привела совокупность факторов − последствия войны, отчуждение земель и другие обстоятельства. В то же время, по убеждению руководителя, в условиях стратегического развития государства чрезвычайно важно сохранять и поддерживать научную составляющую аграрной отрасли.

Если строить государство как сырьевое, возможно, никаких последствий и не будет. Но если ориентировать вектор деятельности на науку − на исследования сортов, выведение новых культур, селекцию, семеноводство − это совсем другое дело. Наше предприятие работало в системе НААН, участвовало в таких процессах и имело потенциал для значительно большей прибыли. Потеря научного потенциала − это серьезная угроза. Ведь науку построить гораздо труднее, чем создать обычное сырьевое аграрное предприятие − подчеркнул Андрей Шекера.

Люди на поле − не цифры в отчете

Руководитель предприятия отмечает, что не отрицает изменений, однако считает, что они должны быть взвешенными, продуманными и реализованными профессионалами. Особое беспокойство вызывает отсутствие системного подхода к управлению государственными активами и участию тех, кто непосредственно работает на местах.

"Формально земля остается в государстве, но на практике ее передают в аренду или субаренду, и мы не знаем, как будет дальше. Вероятно, государственное предприятие ликвидируют − это его судьба в нынешних условиях: или банкротство, или приватизация с выкупом всех долгов. Но мы болели за эту работу, не жалели ни времени, ни здоровья. Один человек мог быть и грузчиком, и агрономом, и работать в поле − все делали собственноручно. Поэтому сейчас действительно больно и обидно… Но это жизнь", − резюмировал Шекера.

В то же время руководитель подчеркивает, что ключевым вызовом сегодня является отсутствие долгосрочного стратегического видения. По его убеждению, именно недостаток системности и компетентности в принятии решений может привести к безвозвратным потерям − как в материальном, так и в человеческом измерении.

Напомним

НААН оказалась в противостоянии с Фондом госимущества, который инициировал передачу более 135 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании научных учреждений и предприятий Академии, в государственное предприятие "Резерв" − для дальнейшей сдачи их в аренду. Формальной причиной названо "неэффективное использование", однако фактически под угрозой оказалась уникальная научная инфраструктура, которая десятилетиями формировала инновационный потенциал украинского аграрного сектора.

В результате заслушивания позиций сторон комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики требует от Кабинета министров Украины не изымать государственные земельные участки, принадлежащие НААН, в пользу Фонда государственного имущества. Депутаты также убеждены, что обезземеливание Академии будет иметь несколько серьезных негативных последствий для дальнейшего развития государства, в частности, сокращение рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыву продовольственной и экономической безопасности Украины.