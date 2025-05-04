Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии
Киев • УНН
Власти Рио оплатили самый большой концерт поп-звезды на пляже Копакабана. Ожидается, что это принесет экономике города 100 миллионов долларов.
Более двух миллионов человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщают городские власти, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Самый большой концерт поп-звезды был оплачен городом в попытке оживить экономику Рио.
Они ожидают, что он принесет местной экономике 100 миллионов долларов (75 миллионов фунтов стерлингов).
Субботнее выступление было частью рекламного тура восьмого альбома Леди Гаги Mayhem, в песни которого входят Abracadabra и Die With a Smile. В последний раз она выступала в Бразилии в 2012 году.
Некоторые фанаты, известные как "маленькие монстры" Гаги, начали занимать очередь рано утром и ждали в длинных очередях, чтобы попасть на пляж.
Была проведена масштабная операция по обеспечению безопасности, на дежурстве находились 5000 полицейских, а посетителям пришлось проходить через металлоискатели. Власти также использовали беспилотники и камеры распознавания лиц, чтобы помочь контролировать мероприятие.
Леди Гага не первый человек, который дал бесплатный концерт в Рио. Мадонна дала концерт на пляже Копакабана в мае 2024 года, который также был оплачен городом.
"Вы ждали меня, вы ждали меня больше 10 лет", — эмоционально сказала Леди Гага толпе, разворачивая бразильский флаг.
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Поп-звезда появилась в костюмах в бразильской тематике для некоторых своих выступлений, в нарядах, вдохновленных национальной сборной по футболу.
Тысячи людей подпевали ее самым известным хитам, включая Alejandro, Poker Face и Abracadabra, создавая электрическую атмосферу, так как многие махали радужными веерами и смотрели на огромных экранах вдоль пляжа.
Поклонники приехали со всей страны, чтобы увидеть грандиозное представление.
Когда мероприятие подходило к концу, Леди Гага обратилась к зрителям, ссылаясь на прозвище поклонников Леди Гаги: "Мы монстры, а монстры никогда не умирают", и завершила концерт песней Bad Romance, возможно, самой известной своей песней.