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Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

Київ • УНН

 • 1656 перегляди

Влада Ріо оплатила найбільший концерт поп-зірки на пляжі Копакабана. Очікується, що це принесе економіці міста 100 мільйонів доларів.

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

Понад два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє міська влада, передає УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Найбільший концерт поп-зірки був оплачений містом в спробі оживити економіку Ріо.

Вони очікують, що він принесе місцевій економіці 100 мільйонів доларів (75 мільйонів фунтів стерлінгів).

Суботній виступ був частиною рекламного туру восьмого альбому Леді Гаги Mayhem, в пісні якого входять Abracadabra і Die With a Smile. Востаннє вона виступала в Бразилії в 2012 році.

Деякі фанати, відомі як "маленькі монстри" Гаги, почали займати чергу рано вранці і чекали в довгих чергах, щоб потрапити на пляж.

Була проведена масштабна операція по забезпеченню безпеки, на чергуванні перебували 5000 поліцейських, а відвідувачам довелося проходити через металошукачі. Влада також використовувала безпілотники і камери розпізнавання облич, щоб допомогти контролювати захід.

Леді Гага не перша людина, яка дала безкоштовний концерт в Ріо. Мадонна дала концерт на пляжі Копакабана в травні 2024 року, який також був оплачений містом.

"Ви чекали на мене, ви чекали на мене більше 10 років", — емоційно сказала Леді Гага натовпу, розгортаючи бразильський прапор.

Додамо

Поп-зірка з'явилася в костюмах в бразильській тематиці для деяких своїх виступів, в нарядах, натхненних національною збірною з футболу.

Тисячі людей підспівували її найвідомішим хітам, включаючи Alejandro, Poker Face і Abracadabra, створюючи електричну атмосферу, так як багато махали райдужними віялами і дивилися на величезних екранах уздовж пляжу.

Шанувальники приїхали з усієї країни, щоб побачити грандіозне представлення.

Коли захід підходив до кінця, Леді Гага звернулася до глядачів, посилаючись на прізвисько шанувальників Леді Гаги: "Ми монстри, а монстри ніколи не вмирають", і завершила концерт піснею Bad Romance, можливо, найвідомішою своєю піснею.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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