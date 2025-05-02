Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое было посвящено ракетным разработкам, в частности ускорению создания украинской баллистики. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений. А также – очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производствах. Задача – максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность – это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что сегодня несколько раз докладывал главнокомандующий Александр Сырский о ситуации в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, на некоторых других направлениях.

Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей. россия продолжает отказываться от полного, длительного прекращения огня – уже все партнеры устали от этих российских манипуляций. Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно – как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна чувствоваться там, откуда она и пришла - добавил Зеленский.

Напомним

В феврале Зеленский заявлял об успешных ударах по рф трех украинских разработок: "Паляниця", "Пекло" и "Рута". Также он анонсировал подготовку к запуску производства баллистического оружия.