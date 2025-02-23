Українська балістика готується: Зеленський про далекобійну зброю

Українські розробки "Паляниця", "Пекло", "Рута" вже завдають удари по території рф. Готується запуск виробництва балістики. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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"Паляниця" летить, "Пекло" летить, "Рута" летить, мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання. Тільки можу подякувати нашому оборонно-промисловому комплексу, нашому виробництву. Ці три речі летять. Балістика готується - сказав Зеленський.

Нагадаємо

24 серпня 2024 року Президент України Володимир Зеленський заявив, про перше і успішне бойове застосування нової української зброї - ракети-дрона "Паляниця".

Усіх характеристик президент не розповів, але наголосив, що "Паляниця" набагато швидша за далекобійні дрони і потужніша.

Пізніше, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про вартість, що складає менше $1 млн. За даними AP, ракета має радіус дії до 700 км, що дозволяє досягати щонайменше 20 російських аеродромів.

Також Володимир Зеленський у День Збройних сил України, 6 грудня, показав українську ракету-дрон "Пекло", зазначивши, що першу партію вже було передано Силам оборони.