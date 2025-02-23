Украинская баллистика готовится: Зеленский о дальнобойном оружии

Украинские разработки "Паляниця", "Пекло", "Рута" уже наносят удары по территории рф. Готовится запуск производства баллистики. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Детали

"Паляниця" летит, „Пекло" летит, „Рута" летит, имеют успехи, имеют военные цели, имеют попадания. Только могу поблагодарить наш оборонно-промышленный комплекс, наше производство. Эти три вещи летят. Баллистика готовится - сказал Зеленский.

Напомним

24 августа 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, о первом и успешном боевое применение нового украинского оружия - ракеты-дрона „Паляниця".

Всех характеристик президент не рассказал, но подчеркнул, что "Паляниця" намного быстрее дальнобойных дронов и мощнее.

Позже, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о стоимости, что составляет менее $1 млн. По данным AP, ракета имеет радиус действия до 700 км, что позволяет достигать не менее 20 российских аэродромов.

Также Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, показал украинскую ракету-дрон "Пекло", отметив, что первая партия уже была передана Силам обороны.