Президент про нову ракету-дрон "Паляниця": швидша та потужніша за українські далекобійні дрони

Президент України Володимир Зеленський розкрив декілька деталей щодо нової української розробки ракети-дрона "Паляниця", яка більш швидша за за українські далекобійні дрони та потужніша, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

В ракетну програму України входить кластер під назвою "Паляниця". В кластер на сьогодні входять три вироби: випробування першого елемента пройшло позитивно. З чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон набагато швидша наших далекобійних дронів і потужніша. Це всі деталі, на які я поки що готовий до відкритої розмови. Головне, що працюють люди 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. 1500 км в нас вже є такі вироби. І це сильно. А тепер з’являються дрони-ракети, а будуть і інші ракети. У дуже потужні, і дуже далекобійні