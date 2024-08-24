Президент про нову ракету-дрон "Паляниця": швидша та потужніша за українські далекобійні дрони
Київ • УНН
Президент України повідомив про успішне випробування нової ракети-дрона "Паляниця". Вона швидша за українські далекобійні дрони, потужніша та є частиною нового кластера в ракетній програмі України.
Президент України Володимир Зеленський розкрив декілька деталей щодо нової української розробки ракети-дрона "Паляниця", яка більш швидша за за українські далекобійні дрони та потужніша, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
В ракетну програму України входить кластер під назвою "Паляниця". В кластер на сьогодні входять три вироби: випробування першого елемента пройшло позитивно. З чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон набагато швидша наших далекобійних дронів і потужніша. Це всі деталі, на які я поки що готовий до відкритої розмови. Головне, що працюють люди 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. 1500 км в нас вже є такі вироби. І це сильно. А тепер з’являються дрони-ракети, а будуть і інші ракети. У дуже потужні, і дуже далекобійні
Нагадаємо
Сьогодні відбулося перше бойове застосування нової української зброї - ракети-дрона "Паляниці". Це абсолютно новий клас зброї, який успішно пройшов випробування.