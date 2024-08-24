Президент о новой ракете-дроне "Паляница": быстрее и мощнее украинских дальнобойных дронов

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл несколько деталей относительно новой украинской разработки ракеты-дрона "Паляниця", которая быстрее украинских дальнобойных дронов и мощнее, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляниця". В кластер на сегодня входят три изделия: испытания первого элемента прошло положительно. С чем я и поздравил наше государство. Эта ракета-дрон гораздо быстрее наших дальнобойных дронов и мощнее. Это все детали, на которые я пока готов к открытому разговору. Главное, что работают люди 24/7. Обещали дальнобойные дроны - сделали. 1500 км у нас уже есть такие изделия. И это сильно. А теперь появляются дроны-ракеты, а будут и другие ракеты. В очень мощные, и очень дальнобойные