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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент о новой ракете-дроне "Паляница": быстрее и мощнее украинских дальнобойных дронов

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 13:02  •  2986 просмотра

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Президент Украины сообщил об успешном испытании новой ракеты-дрона «Паляниця». Она быстрее украинских дальнобойных дронов, мощнее и является частью нового кластера в ракетной программе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл несколько деталей относительно новой украинской разработки ракеты-дрона "Паляниця", которая быстрее украинских дальнобойных дронов и мощнее, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляниця". В кластер на сегодня входят три изделия: испытания первого элемента прошло положительно. С чем я и поздравил наше государство. Эта ракета-дрон гораздо быстрее наших дальнобойных дронов и мощнее. Это все детали, на которые я пока готов к открытому разговору. Главное, что работают люди 24/7. Обещали дальнобойные дроны - сделали. 1500 км у нас уже есть такие изделия. И это сильно. А теперь появляются дроны-ракеты, а будут и другие ракеты. В очень мощные, и очень дальнобойные

- сказал Зеленский.

Напомним

Сегодня состоялось первое боевое применение нового украинского оружия - ракеты-дрона "Паляниця". Это совершенно новый класс оружия, который успешно прошел испытания.

Павел Башинский

Павел Башинский

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