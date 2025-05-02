Зеленський наказав прискорити створення української балістики
Київ • УНН
Президент провів ставку щодо ракетних розробок та прискорення створення української балістики. Також обговорили ситуацію на Донеччині та продовження дій на території Курської і Бєлгородської областей.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яка була присвячена ракетним розробкам, зокрема прискоренню створення української балістики. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також – дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання – максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України
Він також розповів, що сьогодні кілька разів доповідав головнокомандувач Олександр Сирський щодо ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках.
Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей. росія продовжує відмовлятись від повного, тривалого припинення вогню – вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно – як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла
Нагадаємо
В лютому Зеленський заявляв про успішні удари по рф трьох українських розробок: "Паляниця", "Пекло" та "Рута". Також він анонсував підготовку до запуску виробництва балістичної зброї.