Зеленський наказав прискорити створення української балістики

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яка була присвячена ракетним розробкам, зокрема прискоренню створення української балістики. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також – дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання – максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України - сказав Зеленський.

Він також розповів, що сьогодні кілька разів доповідав головнокомандувач Олександр Сирський щодо ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках.

Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей. росія продовжує відмовлятись від повного, тривалого припинення вогню – вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно – як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла - додав Зеленський.

Нагадаємо

В лютому Зеленський заявляв про успішні удари по рф трьох українських розробок: "Паляниця", "Пекло" та "Рута". Також він анонсував підготовку до запуску виробництва балістичної зброї.