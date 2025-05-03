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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Украина планирует встречу советников по нацбезопасности США, Великобритании, Франции и Германии для обсуждения мирного процесса.

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Украина хочет провести встречу советников по национальной безопасности с США, Великобританией, Францией и Германией в пока еще неопределенную дату для обсуждения дальнейших шагов в мирном процессе, заявил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Я не готов назвать вам дату сейчас, поскольку в США произошли некоторые изменения. Госсекретарь Рубио имеет полномочия советника по национальной безопасности, и я не думаю, что кто-то будет ждать нового назначения

- сказал Зеленский журналистам в Киеве.

Детали

Советники из США, Европы и Украины находятся в постоянном контакте, добавил Зеленский.

Майка Волца, советника по национальной безопасности президента США, внезапно отстранили от должности на этой неделе, а госсекретаря Марка Рубио назначили его временным преемником.

Марко Рубио занял четыре должности после увольнения Майка Волца - The Guardian02.05.25, 10:25 • 2662 просмотра

Дополнение

В апреле советники провели встречи в Лондоне и Париже, чтобы обменяться мнениями о том, как положить конец войне россии в Украине, которая длится уже четвертый год. В то же время специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в последние недели ездил в москву, чтобы встретиться с российским диктатором владимиром путиным и другими высокопоставленными чиновниками.

Зеленский возлагает на рф ответственность за безопасность мировых лидеров в москве 9 мая03.05.25, 12:00 • 1180 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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