Украина хочет провести встречу советников по национальной безопасности с США, Великобританией, Францией и Германией в пока еще неопределенную дату для обсуждения дальнейших шагов в мирном процессе, заявил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Я не готов назвать вам дату сейчас, поскольку в США произошли некоторые изменения. Госсекретарь Рубио имеет полномочия советника по национальной безопасности, и я не думаю, что кто-то будет ждать нового назначения - сказал Зеленский журналистам в Киеве.

Детали

Советники из США, Европы и Украины находятся в постоянном контакте, добавил Зеленский.

Майка Волца, советника по национальной безопасности президента США, внезапно отстранили от должности на этой неделе, а госсекретаря Марка Рубио назначили его временным преемником.

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Дополнение

В апреле советники провели встречи в Лондоне и Париже, чтобы обменяться мнениями о том, как положить конец войне россии в Украине, которая длится уже четвертый год. В то же время специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в последние недели ездил в москву, чтобы встретиться с российским диктатором владимиром путиным и другими высокопоставленными чиновниками.

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