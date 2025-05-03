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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
09:33 • 2170 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Київ • УНН

 • 1766 перегляди

Україна планує зустріч радників з нацбезпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини для обговорення мирного процесу.

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Україна хоче провести зустріч радників з національної безпеки зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини в поки що невизначену дату для обговорення подальших кроків у мирному процесі, заявив Президент Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Я не готовий назвати вам дату зараз, оскільки в США відбулися деякі зміни. Держсекретар Рубіо має повноваження радника з національної безпеки, і я не думаю, що хтось чекатиме нового призначення

- сказав Зеленський журналістам у Києві.

Деталі

Радники зі США, Європи та України перебувають у постійному контакті, додав Зеленський.

Майка Волца, радника з національної безпеки президента США, раптово усунули з посади цього тижня, а держсекретаря Марка Рубіо було призначено його тимчасовим наступником.

Марко Рубіо обійняв чотири посади після звільнення Майка Волца - The Guardian02.05.25, 10:25 • 2662 перегляди

Доповнення

У квітні радники провели зустрічі в Лондоні та Парижі, щоб обмінятися думками про те, як покласти край війні росії в Україні, яка триває вже четвертий рік. У той же час спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф останніми тижнями їздив до москви, щоб зустрітися з російським диктатором володимиром путіним та іншими високопосадовцями.

Зеленський покладає на рф відповідальність за безпеку світових лідерів у москві 9 травня03.05.25, 12:00 • 1442 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Франція
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