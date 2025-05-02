Марко Рубіо обійняв чотири посади після звільнення Майка Волца - The Guardian

Державний секретар США Марко Рубіо отримав одразу чотири посади після звільнення Майк Уолтца з посади радника президента США з питань національної безпеки. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

Тепер Рубіо не лише є держсекретарем і радником президента США з питань національної безпеки. Він також є виконуючим обов'язки адміністратора USAID та виконуючим обов'язки архівіста Національного архіву та адміністрації записів.

Державний секретар Марко Рубіо, якого Дональд Трамп називав "Маленьким Марко" під час праймеріз республіканської партії 2016 року, став одним із найвпливовіших гравців у кабінеті президента США. Це величезний підйом для Рубіо, сина нелегальних кубинських мігрантів, який зараз займає чотири посади в адміністрації Трампа – йдеться в публікації The Guardian.

Контекст

Марко Рубіо є державним секретарем США з 20 січня 2025 року, тобто з моменту інавгурації Дональда Трампа. Він народився в 1971 році в Майамі в родині кубинських емігрантів, після отримання вищої освіти був обраний до Палати представників штату Флорида, а з 2010 року працює в Сенаті США, що зробило його одним з наймолодших американських сенаторів.

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Нагадаємо

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і його заступник Алекс Вонг були звільнені. Це сталось після інциденту з витоком інформації у секретному чаті Signal.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що висуне кандидатуру Майка Волца на посаду наступного посла США в Організації Об'єднаних Націй.

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