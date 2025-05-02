Джей Ді Венс: Призначення Волца послом США в ООН - це підвищення

Переведення колишнього радника президента США із нацбезпеки Майка Волца на посаду посла країни у ООН є підвищенням. Про це в інтерв'ю Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН.

Він зазначив, що Волц увійшов до Ради національної безпеки на початку правління адміністрації Трампа, звільнив людей, які були нелояльними, і залучив "потрібну групу людей, щоб фактично забезпечити функціонування Ради національної безпеки".

Його не відпустили. Його призначають послом в ООН, що, звичайно, є затвердженою Сенатом посадою. Я думаю, можна навести вагомий аргумент, що це підвищення

Він також звинуватив ЗМІ в тому, що вони представили відхід Волца з посади радника президента США із нацбезпеки як звільнення.

ЗМІ хочуть представити це як звільнення. Дональд Трамп звільнив багатьох людей. Після цього він не призначає їх на посади, затверджені Сенатом. Він думає, що Майк Волц буде краще служити адміністрації – головне, американському народу – на цій посаді