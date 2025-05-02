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Джей Ді Венс: Призначення Волца послом США в ООН - це підвищення

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Віцепрезидент США Венс назвав призначення Майка Волца послом в ООН підвищенням. Він спростував звільнення Волца через витік інформації.

Джей Ді Венс: Призначення Волца послом США в ООН - це підвищення

Переведення колишнього радника президента США із нацбезпеки Майка Волца на посаду посла країни у ООН є підвищенням. Про це в інтерв'ю Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначив, що Волц увійшов до Ради національної безпеки на початку правління адміністрації Трампа, звільнив людей, які були нелояльними, і залучив "потрібну групу людей, щоб фактично забезпечити функціонування Ради національної безпеки".

Його не відпустили. Його призначають послом в ООН, що, звичайно, є затвердженою Сенатом посадою. Я думаю, можна навести вагомий аргумент, що це підвищення

- сказав Венс.

Він також звинуватив ЗМІ в тому, що вони представили відхід Волца з посади радника президента США із нацбезпеки як звільнення.

ЗМІ хочуть представити це як звільнення. Дональд Трамп звільнив багатьох людей. Після цього він не призначає їх на посади, затверджені Сенатом. Він думає, що Майк Волц буде краще служити адміністрації – головне, американському народу – на цій посаді

- запевнив віцепрезидент США.

Він також спростував те, що звільнення Волца пов'язане зі скандалом з витоком інформації в чаті Signal.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що Майк Волц залишив посаду радника президента США з питань нацбезпеки. Незабаром Трамп висунув Волца на посаду посла США в ООН, а своїм радником з нацбезпеки призначив держсекретаря Марко Рубіо.

Віткофф не зацікавлений у посаді радника з нацбезпеки при Білому домі - CNN01.05.25, 20:30 • 7652 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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