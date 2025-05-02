Джей Ди Вэнс: Назначение Волца послом США в ООН - это повышение
Киев • УНН
Вице-президент США Вэнс назвал назначение Майка Волца послом в ООН повышением. Он опроверг увольнение Волца из-за утечки информации.
Перевод бывшего советника президента США по нацбезопасности Майка Волца на должность посла страны в ООН является повышением. Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает УНН.
Детали
Он отметил, что Волц вошел в Совет национальной безопасности в начале правления администрации Трампа, уволил людей, которые были нелояльны, и привлек "нужную группу людей, чтобы фактически обеспечить функционирование Совета национальной безопасности".
Его не отпустили. Его назначают послом в ООН, что, конечно, является утвержденной Сенатом должностью. Я думаю, можно привести весомый аргумент, что это повышение
Он также обвинил СМИ в том, что они представили уход Волца с должности советника президента США по нацбезопасности как увольнение.
СМИ хотят представить это как увольнение. Дональд Трамп уволил многих людей. После этого он не назначает их на должности, утвержденные Сенатом. Он думает, что Майк Волц будет лучше служить администрации – главное, американскому народу – на этой должности
Он также опроверг то, что увольнение Волца связано со скандалом с утечкой информации в чате Signal.
Напомним
Накануне стало известно, что Майк Волц покинул пост советника президента США по вопросам нацбезопасности. Вскоре Трамп выдвинул Волца на должность посла США в ООН, а своим советником по нацбезопасности назначил госсекретаря Марко Рубио.
Виткофф не заинтересован в должности советника по нацбезопасности при Белом доме - CNN01.05.25, 20:30 • 7590 просмотров