Джей Ди Вэнс: Назначение Волца послом США в ООН - это повышение

Перевод бывшего советника президента США по нацбезопасности Майка Волца на должность посла страны в ООН является повышением. Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает УНН.

Он отметил, что Волц вошел в Совет национальной безопасности в начале правления администрации Трампа, уволил людей, которые были нелояльны, и привлек "нужную группу людей, чтобы фактически обеспечить функционирование Совета национальной безопасности".

Его не отпустили. Его назначают послом в ООН, что, конечно, является утвержденной Сенатом должностью. Я думаю, можно привести весомый аргумент, что это повышение

Он также обвинил СМИ в том, что они представили уход Волца с должности советника президента США по нацбезопасности как увольнение.

СМИ хотят представить это как увольнение. Дональд Трамп уволил многих людей. После этого он не назначает их на должности, утвержденные Сенатом. Он думает, что Майк Волц будет лучше служить администрации – главное, американскому народу – на этой должности