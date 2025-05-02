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Марко Рубио занял четыре должности после увольнения Майка Волца - The Guardian

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио стал советником по вопросам нацбезопасности, председателем USAID и архивистом. Это произошло после увольнения Майка Волца, которого Трамп выдвинул послом в ООН.

Марко Рубио занял четыре должности после увольнения Майка Волца - The Guardian

Государственный секретарь США Марко Рубио получил сразу четыре должности после увольнения Майка Уолтца с должности советника президента США по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Теперь Рубио не только является госсекретарем и советником президента США по вопросам национальной безопасности. Он также является исполняющим обязанности администратора USAID и исполняющим обязанности архивиста Национального архива и администрации записей.

Государственный секретарь Марко Рубио, которого Дональд Трамп называл "Маленьким Марко" во время праймериз республиканской партии 2016 года, стал одним из самых влиятельных игроков в кабинете президента США. Это огромный подъем для Рубио, сына нелегальных кубинских мигрантов, который сейчас занимает четыре должности в администрации Трампа

– говорится в публикации The Guardian.

Контекст

Марко Рубио является государственным секретарем США с 20 января 2025 года, то есть с момента инаугурации Дональда Трампа. Он родился в 1971 году в Майами в семье кубинских эмигрантов, после получения высшего образования был избран в Палату представителей штата Флорида, а с 2010 года работает в Сенате США, что сделало его одним из самых молодых американских сенаторов.

Трамп разочарован Волцом? Новые детали вокруг скандала с Signal в США28.03.25, 11:22 • 21968 просмотров

Напомним

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц и его заместитель Алекс Вонг были уволены. Это произошло после инцидента с утечкой информации в секретном чате Signal.

Позже Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру Майка Волца на должность следующего посла США в Организации Объединенных Наций.

Джей Ди Вэнс: Назначение Волца послом США в ООН - это повышение02.05.25, 04:40 • 3664 просмотра

Евгений Устименко

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