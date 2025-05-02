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Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике
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Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

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Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике.

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Большинство контрабандных схем в Украине так или иначе проходит через таможню, ведь это связано с логистическими путями и спецификой работы таможенных органов. Свои "окна" на таможне позволяют перевозить нелегальные партии товара. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал председатель Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач.

Детали

По словам эксперта, главной проблемой являются так называемые "окна" на таможне, которые позволяют перевозить нелегальные партии товаров. При этом, значительная часть теневых потоков связана именно с оптовыми поставками. Поскольку отслеживать все фискальные чеки в магазинах практически невозможно, по мнению специалиста, эффективнее всего противодействовать этому явлению можно путем проверки отчетов компаний и выявления нарушений по косвенным данным.

"Есть инструменты, которые позволяют сравнивать по отчетности между собой различные компании, работающие на определенных рынках, и по таким косвенным данным понимать, где есть злоупотребления. Подобные данные можно видеть, как на топливном рынке: они фактически собираются открыто, и тогда становится вполне очевидно для всего рынка, где компании злоупотребляют, а где − нет. Но, с другой стороны, чтобы сохранять коммерческую тайну, стоит работать не с конечными продавцами, а с логистическими цепями, которые, собственно, и дают возможность реализовывать контрабандные схемы", − пояснил Длигач.

Эксперт также поделился собственным опытом, отметив, что проблемы с "серыми" поставками существовали еще десятки лет назад, когда он возглавлял представительство компании Apple. Тогда бизнес пытался решать их, предлагая лучший сервис, сотрудничая с главными офисами и соседними странами, а также добиваясь специальных условий для официальных поставок.

"Тогда были те же проблемы, мы называли их "серые поставки". Противодействовать пытались лучшим сервисом и условиями, работали с главным офисом и соседними странами для минимизации нелегальных поставок", − отметил эксперт.

По мнению Длигача, сегодня честному бизнесу стоит не оставаться в стороне, а объединяться для влияния на ситуацию. Совместные действия предпринимателей могут помочь ускорить изменения в таможенной и налоговой сферах и уменьшить масштабы теневых схем.

"Мой совет − создавать коалиции через бизнес-сообщество модернизации Украины, привлекать институт бизнес-омбудсмена и требовать скорейшей перезагрузки таможни и принятия либеральных налоговых и таможенных законов", − резюмировал эксперт.

Напомним

Бюро экономической безопасности Украины осуществляет расследование фактов уклонения от уплаты налогов и контрабанды в сфере торговли электроникой. В то же время в Едином государственном реестре судебных решений зафиксированы десятки дел, связанных с деятельностью популярных торговых сетей, в частности, под подозрением − сети Ябко и Yabluka, где выявлены массовые нарушения. Подобные кейсы становятся угрожающей практикой и указывают на масштабную проблему в сфере торговли электроникой. На теневой сегмент рынка электроники, который наносит государственному бюджету значительный ущерб из-за неуплаты налогов и таможенных платежей, ранее обращали внимание в Европейской Бизнес Ассоциации, а представители Американской торговой палаты отмечали, что только из-за неуплаты НДС по отдельным моделям смартфонов потери для Украины могли достигать 5,5 млрд грн (более 135 млн долларов США).

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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