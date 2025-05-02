Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці.

Більшість контрабандних схем в Україні так чи інакше проходить через митницю, адже це пов’язано з логістичними шляхами та специфікою роботи митних органів. Свої "вікна" на митниці дозволяють перевозити нелегальні партії товару. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач.

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За словами експерта, головною проблемою є так звані "вікна" на митниці, які дозволяють перевозити нелегальні партії товарів. При цьому, значна частина тіньових потоків пов’язана саме з оптовими поставками. Оскільки відстежувати всі фіскальні чеки у магазинах практично неможливо, на думку фахівця, найефективніше протидіяти цьому явищу можна шляхом перевірки звітів компаній та виявлення порушень за непрямими даними.

"Є інструменти, які дозволяють порівнювати по звітності між собою різноманітні компанії, що працюють на певних ринках, і за такими непрямими даними розуміти, де є зловживання. Подібні дані можна бачити, як на паливному ринку: вони фактично збираються відкрито, і тоді стає цілком очевидно для всього ринку, де компанії зловживають, а де − ні. Але, з іншого боку, щоб зберігати комерційну таємницю, варто працювати не з кінцевими продавцями, а з логістичними ланцюгами, які, власне, і дають можливість реалізовувати контрабандні схеми", − пояснив Длігач.

Експерт також поділився власним досвідом, зазначивши, що проблеми з "сірими" поставками існували ще десятки років тому, коли він очолював представництво компанії Apple. Тоді бізнес намагався вирішувати їх, пропонуючи кращий сервіс, співпрацюючи з головними офісами та сусідніми країнами, а також добиваючись спеціальних умов для офіційних постачань.

"Тоді були ці самі проблеми, ми називали їх "сірі постачання". Протидіяти намагалися кращим сервісом та умовами, працювали з головним офісом та сусідніми країнами для мінімізації нелегальних постачань", − зазначив експерт.

На думку Длігача, сьогодні чесному бізнесу варто не залишатися осторонь, а об'єднуватися для впливу на ситуацію. Спільні дії підприємців можуть допомогти пришвидшити зміни у митній і податковій сферах та зменшити масштаби тіньових схем.

"Моя порада − створювати коаліції через бізнес-спільноту модернізації України, залучати інститут бізнес-омбудсмена та вимагати якнайшвидшого перезавантаження митниці та ухвалення ліберальних податкових і митних законів", − резюмував експерт.

Нагадаємо

Бюро економічної безпеки України здійснює розслідування фактів ухилення від сплати податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою. Водночас у Єдиному державному реєстрі судових рішень зафіксовано десятки справ, пов'язаних із діяльністю популярних торговельних мереж, зокрема, під підозрою − мережі Ябко та Yabluka, де виявлено масові порушення. Подібні кейси стають загрозливою практикою та вказують на масштабну проблему у сфері торгівлі електронікою. На тіньовий сегмент ринку електроніки, який завдає державному бюджету значних збитків через несплату податків і митних платежів, раніше звертали увагу в Європейській Бізнес Асоціації, а представники Американської торговельної палати відзначали, що лише через несплату ПДВ за окремими моделями смартфонів втрати для України могли сягати 5,5 млрд грн (понад 135 млн доларів США).