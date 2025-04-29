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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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15:28 • 9500 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Київ • УНН

 • 9480 перегляди

БЕБ розслідує ухилення від сплати податків та контрабанду у сфері торгівлі електронікою. Під підозрою - мережі Ябко та Yabluka, де виявлено масові порушення.

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Бюро економічної безпеки України здійснює розслідування фактів ухилення від сплати податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою. Про це йдеться у відповіді БЕБ на запит УНН. Водночас у Єдиному державному реєстрі судових рішень зафіксовано десятки справ, пов’язаних із діяльністю популярних торговельних мереж.

Деталі

Детективи Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування в низці кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків та контрабанди товарів у сфері торгівлі електронікою та контрабанди товарів

- зазначили в БЕБ.

За даними джерел УНН, слідчі дії охоплюють факти постачання на територію України техніки відомих брендів. Йдеться про понад 30 кримінальних проваджень та підозри 7 особам, частину матеріалів уже передано на розгляд суду. 

Ми вирішили звернутися до Єдиного реєстру судових рішень. Серед сотень судових документів, пов'язаних з розслідуваннями за фактами ухиляння від сплати податків чи контрабандою товарів, виявили ті, які пов'язані з доволі відомими серед українців мережами, що торгують побутовою технікою.  

Наприклад, в одному з проваджень суд арештував майно, вилучене під час обшуку у фізичної особи-підприємця, яка співпрацювала з компанією. Серед іншого було зафіксовано понад 1200 тис. одиниць техніки без відповідних документів, зокрема нові iPhone, iPad та інші пристрої, що перебували на складі без реєстрації в системі РРО.

В процесі реалізації товарів через мережу магазинів "Ябко" та інтернет-магазин, суб`єкти господарської діяльності не застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), системність вказаних дій вказує на умисне приховування об`єкта оподаткування, що впливає на загальну суму сплачених податків до бюджет

- йдеться в ухвалі суду.

В іншій ухвалі суду ми бачимо наступне: 

"Згідно висновку аналітичного дослідження встановлено, що фактичним видом економічної діяльності ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) є реалізація електронних пристроїв, мобільних телефонів, комп`ютерної, побутової техніки, комплектуюючих та аксесуарів, переважно виробництва "Apple Inc." та інших виробників. Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2021-2024 років здійснювали реалізацію вказаних товарів в адресу підконтрольних фізичних осіб - підприємців (неплатників), а в подальшому, використовуючи їх реквізити продавали через мережу магазинів "ІНФОРМАЦІЯ_4" кінцевому споживачу без належного відображення таких операцій у бухгалтерській та податковій звітності для мінімізації податку на прибуток товариства. Так, загальний сукупний дохід, одержаний від діяльності вказаних фізичних осіб-підприємців за період з 01.01.2021 по 01.07.2024 року, склав 369 076 288,48 грн.

Враховуючи вищевикладене, службовими особами ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) в порушення п.44.1 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України, занижено дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку на загальну суму 570 784 373 грн., внаслідок чого занижено дохід підприємства на загальну суму 369 076 288 грн, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток у сумі 66 433 731 грн, що є особливо великим розміром". 

Вивчивши інші судові документи ми з'ясували, що мова тут іде про ТОВ "ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ" (яке нещодавно змінило назву на  "ІННОВАЦІЇ СЬОГОДНІ") і має безпосереднє відношення до мережі магазинів  "YABLUKA". 

Подібні кейси стають загрозливою практикою та вказують на масштабну проблему у сфері торгівлі електронікою.

На тіньовий сегмент цього ринку, який завдає державному бюджету значних збитків через несплату податків і митних платежів, раніше звертали увагу в Європейській Бізнес Асоціації, а представники Американської торговельної палати відзначали, що лише через несплату ПДВ за окремими моделями смартфонів втрати для України могли сягати 5,5 млрд грн (понад 135 млн доларів США).

Нагадаємо

Близько місяця тому Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки. Тоді ж ДПС передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів вищезгаданими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. Податківцями було ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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