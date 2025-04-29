БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Бюро экономической безопасности Украины осуществляет расследование фактов уклонения от уплаты налогов и контрабанды в сфере торговли электроникой. Об этом говорится в ответе БЭБ на запрос УНН. В то же время в Едином государственном реестре судебных решений зафиксированы десятки дел, связанных с деятельностью популярных торговых сетей.

Детали

Детективы Бюро экономической безопасности Украины осуществляют досудебное расследование в ряде уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов и контрабанды товаров в сфере торговли электроникой и контрабанды товаров - отметили в БЭБ.

По данным источников УНН, следственные действия охватывают факты поставки на территорию Украины техники известных брендов. Речь идет о более 30 уголовных производствах и подозрениях 7 лицам, часть материалов уже передана на рассмотрение суда.

Мы решили обратиться в Единый реестр судебных решений. Среди сотен судебных документов, связанных с расследованиями по фактам уклонения от уплаты налогов или контрабандой товаров, обнаружили те, которые связаны с довольно известными среди украинцев сетями, торгующими бытовой техникой.

Например, в одном из производств суд арестовал имущество, изъятое во время обыска у физического лица-предпринимателя, сотрудничавшего с компанией. Среди прочего было зафиксировано более 1200 тыс. единиц техники без соответствующих документов, в частности новые iPhone, iPad и другие устройства, находившиеся на складе без регистрации в системе РРО.

В процессе реализации товаров через сеть магазинов "Ябко" и интернет-магазин, субъекты хозяйственной деятельности не применяют регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО), системность указанных действий указывает на умышленное сокрытие объекта налогообложения, что влияет на общую сумму уплаченных налогов в бюджет - говорится в постановлении суда.

В другом постановлении суда мы видим следующее:

"Согласно заключению аналитического исследования установлено, что фактическим видом экономической деятельности ООО "ИНФОРМАЦИЯ_2" (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) является реализация электронных устройств, мобильных телефонов, компьютерной, бытовой техники, комплектующих и аксессуаров, преимущественно производства "Apple Inc." и других производителей. Служебные лица ООО " ИНФОРМАЦИЯ_2 " (код ЕГРПОУ НОМЕР_1 ) в период 2021-2024 годов осуществляли реализацию указанных товаров в адрес подконтрольных физических лиц - предпринимателей (неплательщиков), а в дальнейшем, используя их реквизиты, продавали через сеть магазинов "ИНФОРМАЦИЯ_4" конечному потребителю без надлежащего отражения таких операций в бухгалтерской и налоговой отчетности для минимизации налога на прибыль общества. Так, общий совокупный доход, полученный от деятельности указанных физических лиц-предпринимателей за период с 01.01.2021 по 01.07.2024 года, составил 369 076 288,48 грн.

Учитывая вышеизложенное, служебными лицами ООО "ИНФОРМАЦИЯ_2 " (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) в нарушение п.44.1 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Налогового кодекса Украины, занижен доход от любой деятельности (за вычетом косвенных налогов), определенный по правилам бухгалтерского учета на общую сумму 570 784 373 грн., вследствие чего занижен доход предприятия на общую сумму 369 076 288 грн, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль в сумме 66 433 731 грн, что является особо крупным размером".

Изучив другие судебные документы мы выяснили, что речь здесь идет об ООО "ИННОВАЦИИ ХХІ ВЕКА" (которое недавно сменило название на "ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ") и имеет непосредственное отношение к сети магазинов "YABLUKA".

Подобные кейсы становятся угрожающей практикой и указывают на масштабную проблему в сфере торговли электроникой.

На теневой сегмент этого рынка, который наносит государственному бюджету значительный ущерб из-за неуплаты налогов и таможенных платежей, ранее обращали внимание в Европейской Бизнес Ассоциации, а представители Американской торговой палаты отмечали, что только из-за неуплаты НДС по отдельным моделям смартфонов потери для Украины могли достигать 5,5 млрд грн (более 135 млн долларов США).

Напомним

Около месяца назад Государственная налоговая служба Украины выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Председатель ведомства Руслан Кравченко сообщил, что во время проверок налоговики выявили массовые факты торговли без применения РРО/ПРРО и отсутствие документов о происхождении техники. Тогда же ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж вышеупомянутыми сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе. Налоговиками было идентифицировано 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов – 1,72 млрд грн.