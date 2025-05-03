Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него
Киев • УНН
Детский нейрохирург Вячеслав Дабижа рассказал о причинах, симптомах и профилактике инсульта у детей. Ранняя диагностика и реабилитация увеличивают шансы на полное восстановление.
В День осведомленности о детском инсульте заведующий отделением экстренной (неотложной) помощи, детский нейрохирург Медицинского дома Odrex Вячеслав Дабижа объяснил УНН, какие причины инсульта у детей могут быть и как предотвращать его развитие.
День осведомленности о детском инсульте
День осведомленности о детском инсульте ежегодно отмечается в первую субботу мая, в этом году 3 мая, для привлечения внимания к национальному кризису детских инсультов, проблеме, которая, казалось бы, является редкой, но критической, и которую часто не замечают миллионы людей.
Этот день, с момента его основания в 2002 году, проливает свет на инсульты и инфаркты, случающиеся у детей. С самого детства тысячи детей находятся в группе риска инсульта, однако родители и опекуны не имеют способов справиться с его внезапным возникновением. Благодаря наблюдению среди общественности распространяется информация о своевременном выявлении симптомов и инструкции по неотложной помощи.
Долгое время считалось, что инсульты случаются только у людей пожилого возраста. В целом наблюдается тенденция того, что инсульт "помолодел". Он может поражать любую возрастную группу, начиная с возраста младенцев.
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Как часто случается у детей инсульт
Заведующий отделением экстренной (неотложной) помощи, детский нейрохирург Медицинского дома Odrex Вячеслав Дабижа рассказал журналисту УНН, что инсульт у детей случается редко, но это серьезное медицинское состояние.
Он отметил, что по статистике, инсульт возникает примерно в 2–13 случаях на 100 000 детей в год.
Дабижа рассказал, что частота зависит от возраста:
• неонатальный инсульт (в первые 28 дней жизни) — самый распространенный тип в детском возрасте, с частотой до 25–40 случаев на 100 000 новорожденных;
• ишемические инсульты чаще у младенцев, тогда как геморрагические инсульты несколько чаще у детей старшего возраста.
Причины инсульта у детей
Дабижа отметил, что причины инсульта у детей обычно отличаются от причин у взрослых и могут включать:
• врожденные пороки сердца;
• нарушение свертываемости крови;
• инфекции (например, менингит или ветряная оспа);
• травмы головы;
• аномалии сосудов мозга.
Как распознать инсульт у ребенка?
Он отметил, что симптомы инсульта у детей могут отличаться в зависимости от возраста и назвал основные признаки, на которые стоит обратить внимание:
- у новорожденных (до 1 месяца): судороги, особенно на одной стороне тела, вялость или слабый тонус мышц, проблемы с кормлением, снижение уровня сознания, асимметричные движения (одна половина тела менее активна);
- у детей старшего возраста (от нескольких месяцев до подростков): внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги (особенно с одной стороны), асимметрия лица – «провисает» с одной стороны веко, щека или улыбка, трудности с речью или пониманием речи, затуманивание или потеря зрения, внезапное головокружение, потеря равновесия или координации, сильная головная боль без очевидной причины, может сопровождаться рвотой, обмороком и судорогами.
Врач рассказал о быстрой оценке (метод FAST):
- face (лицо): есть ли перекос лица?
- arm (рука): может ли ребенок поднять обе руки?
- speech (речь): есть ли трудности с произношением или пониманием?
- time (время): если есть признаки — немедленно вызывайте скорую помощь.
Инсульт у детей часто не сразу распознают из-за его редкости. Поэтому внимательность родителей и быстрое обращение к врачу очень важны
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Предупреждение развития инсульта и профилактика
По его словам, профилактика инсульта у детей зависит от конкретных причин и факторов риска. Вот основные меры, которые помогают снизить риск инсульта в детском возрасте:
Лечение хронических заболеваний
• пороки сердца: своевременная диагностика и хирургическое вмешательство при необходимости;
• серповидноклеточная анемия: профилактика инсульта с помощью регулярных переливаний крови или гидроксисечовини;
• гемофилия или тромбофилия: контроль коагуляции, избежание травм, медикаментозная профилактика тромбов.
Контроль инфекций
• прививки против ветряной оспы, менингококка, пневмококка и других;
• своевременное лечение инфекций, которые могут вызвать воспаление сосудов мозга.
Предотвращение травм
• защита головы в транспорте, на велосипеде, в спорте;
• избежание ситуаций, где возможно повреждение сосудов шеи (например, сильные рывки головой).
Генетическое консультирование
- если в семье были случаи тромбозов, инсультов или наследственных заболеваний свертывания крови, стоит обратиться к генетику.
Контроль за образом жизни (для подростков)
• здоровое питание, физическая активность;
• избежание курения, наркотиков, стимуляторов;
• контроль артериального давления (иногда актуально даже у детей).
Медицинское сопровождение высокого риска
- дети с врожденными пороками или серьезными хроническими болезнями должны находиться под наблюдением узкопрофильных специалистов (кардиолог, гематолог, невролог).
Можно ли полностью восстановиться после инсульта?
"Да, дети имеют значительно более высокий потенциал к восстановлению после инсульта, чем взрослые, благодаря пластичности детского мозга. Это означает, что другие участки мозга могут взять на себя функции пораженных", - пояснил врач Дабижа.
Однако, по его словам, полное восстановление зависит от нескольких факторов:
- типа инсульта (ишемический или геморрагический);
- объема и локализации поражения мозга;
- скорости оказания медицинской помощи;
- раннего начала реабилитации;
- индивидуальных особенностей ребенка.
"Во многих случаях при своевременном вмешательстве и интенсивной реабилитации дети могут вернуться к нормальной жизни, учебе и даже спорту. Некоторые могут иметь остаточные трудности — например, в речи, координации или поведении — но они часто уменьшаются со временем", - отметил Дабижа.