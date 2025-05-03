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Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него
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Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

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Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

Киев • УНН

 • 1792 просмотра

Детский нейрохирург Вячеслав Дабижа рассказал о причинах, симптомах и профилактике инсульта у детей. Ранняя диагностика и реабилитация увеличивают шансы на полное восстановление.

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

В День осведомленности о детском инсульте заведующий отделением экстренной (неотложной) помощи, детский нейрохирург Медицинского дома Odrex Вячеслав Дабижа объяснил УНН, какие причины инсульта у детей могут быть и как предотвращать его развитие.

День осведомленности о детском инсульте

День осведомленности о детском инсульте ежегодно отмечается в первую субботу мая, в этом году 3 мая, для привлечения внимания к национальному кризису детских инсультов, проблеме, которая, казалось бы, является редкой, но критической, и которую часто не замечают миллионы людей.

Этот день, с момента его основания в 2002 году, проливает свет на инсульты и инфаркты, случающиеся у детей. С самого детства тысячи детей находятся в группе риска инсульта, однако родители и опекуны не имеют способов справиться с его внезапным возникновением. Благодаря наблюдению среди общественности распространяется информация о своевременном выявлении симптомов и инструкции по неотложной помощи.

Долгое время считалось, что инсульты случаются только у людей пожилого возраста. В целом наблюдается тенденция того, что инсульт "помолодел". Он может поражать любую возрастную группу, начиная с возраста младенцев.

Инсульт "молодеет" и его все чаще диагностируют у людей среднего возраста, предупреждает Минздрав14.05.24, 11:54 • 24272 просмотра

Как часто случается у детей инсульт 

Заведующий отделением экстренной (неотложной) помощи, детский нейрохирург Медицинского дома Odrex Вячеслав Дабижа рассказал журналисту УНН, что инсульт у детей случается редко, но это серьезное медицинское состояние.

Он отметил, что по статистике, инсульт возникает примерно в 2–13 случаях на 100 000 детей в год.

Дабижа рассказал, что частота зависит от возраста:

• неонатальный инсульт (в первые 28 дней жизни) — самый распространенный тип в детском возрасте, с частотой до 25–40 случаев на 100 000 новорожденных;

• ишемические инсульты чаще у младенцев, тогда как геморрагические инсульты несколько чаще у детей старшего возраста.

Причины инсульта у детей

Дабижа отметил, что причины инсульта у детей обычно отличаются от причин у взрослых и могут включать:

• врожденные пороки сердца;

• нарушение свертываемости крови;

• инфекции (например, менингит или ветряная оспа);

• травмы головы;

• аномалии сосудов мозга.

Как распознать инсульт у ребенка?

Он отметил, что симптомы инсульта у детей могут отличаться в зависимости от возраста и назвал основные признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • у новорожденных (до 1 месяца): судороги, особенно на одной стороне тела, вялость или слабый тонус мышц, проблемы с кормлением, снижение уровня сознания, асимметричные движения (одна половина тела менее активна);
    • у детей старшего возраста (от нескольких месяцев до подростков): внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги (особенно с одной стороны), асимметрия лица – «провисает» с одной стороны веко, щека или улыбка, трудности с речью или пониманием речи, затуманивание или потеря зрения, внезапное головокружение, потеря равновесия или координации, сильная головная боль без очевидной причины, может сопровождаться рвотой, обмороком и судорогами.

      Врач рассказал о быстрой оценке (метод FAST):

      • face (лицо): есть ли перекос лица?
        • arm (рука): может ли ребенок поднять обе руки?
          • speech (речь): есть ли трудности с произношением или пониманием?
            • time (время): если есть признаки — немедленно вызывайте скорую помощь.

              Инсульт у детей часто не сразу распознают из-за его редкости. Поэтому внимательность родителей и быстрое обращение к врачу очень важны

              - подчеркнул Дабижа.

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              Предупреждение развития инсульта и профилактика

              По его словам, профилактика инсульта у детей зависит от конкретных причин и факторов риска. Вот основные меры, которые помогают снизить риск инсульта в детском возрасте:

              Лечение хронических заболеваний

              • пороки сердца: своевременная диагностика и хирургическое вмешательство при необходимости;

              • серповидноклеточная анемия: профилактика инсульта с помощью регулярных переливаний крови или гидроксисечовини;

              • гемофилия или тромбофилия: контроль коагуляции, избежание травм, медикаментозная профилактика тромбов.

              Контроль инфекций

              • прививки против ветряной оспы, менингококка, пневмококка и других;

              • своевременное лечение инфекций, которые могут вызвать воспаление сосудов мозга.

              Предотвращение травм

              • защита головы в транспорте, на велосипеде, в спорте;

              • избежание ситуаций, где возможно повреждение сосудов шеи (например, сильные рывки головой).

              Генетическое консультирование

              • если в семье были случаи тромбозов, инсультов или наследственных заболеваний свертывания крови, стоит обратиться к генетику.

                Контроль за образом жизни (для подростков)

                • здоровое питание, физическая активность;

                • избежание курения, наркотиков, стимуляторов;

                • контроль артериального давления (иногда актуально даже у детей).

                Медицинское сопровождение высокого риска

                • дети с врожденными пороками или серьезными хроническими болезнями должны находиться под наблюдением узкопрофильных специалистов (кардиолог, гематолог, невролог).

                  Можно ли полностью восстановиться после инсульта?

                  "Да, дети имеют значительно более высокий потенциал к восстановлению после инсульта, чем взрослые, благодаря пластичности детского мозга. Это означает, что другие участки мозга могут взять на себя функции пораженных", - пояснил врач Дабижа.

                  Однако, по его словам, полное восстановление зависит от нескольких факторов:

                  • типа инсульта (ишемический или геморрагический);
                    • объема и локализации поражения мозга;
                      • скорости оказания медицинской помощи;
                        • раннего начала реабилитации;
                          • индивидуальных особенностей ребенка.

                            "Во многих случаях при своевременном вмешательстве и интенсивной реабилитации дети могут вернуться к нормальной жизни, учебе и даже спорту. Некоторые могут иметь остаточные трудности — например, в речи, координации или поведении — но они часто уменьшаются со временем", - отметил Дабижа.

                            Анна Мурашко

                            Анна Мурашко

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