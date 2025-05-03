Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

У День обізнаності про дитячий інсульт завідувач відділення екстреної (невідкладної) допомоги, дитячий нейрохірург Медичного дому Odrex В’ячеслав Дабіжа пояснив УНН, які причини інсульту у дітей можуть бути та як запобігати його розвитку.

День обізнаності про дитячий інсульт

День обізнаності про дитячий інсульт щорічно відзначається в першу суботу травня, цього року 3 травня, для привернення уваги до національної кризи дитячих інсультів, проблеми, яка, здавалося б, є рідкісною, але критичною, і яку часто не помічають мільйони людей.

Цей день, з моменту його заснування у 2002 році, проливає світло на інсульти та інфаркти, що трапляються у дітей. З самого дитинства тисячі дітей перебувають у групі ризику інсульту, проте батьки та опікуни не мають способів впоратися з його раптовим виникненням. Завдяки спостереженню серед громадськості поширюється інформація про своєчасне виявлення симптомів та інструкції з невідкладної допомоги.

Довгий час вважалося, що інсульти трапляються лише у людей похилого віку. Загалом спостерігається тенденція того, що інсульт "помолодшав". Він може вражати будь-яку вікову групу, починаючи з віку немовлят.

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Як часто трапляється у дітей інсульт

Завідувач відділення екстреної (невідкладної) допомоги, дитячий нейрохірург Медичного дому Odrex В’ячеслав Дабіжа розповів журналісту УНН, що інсульт у дітей трапляється рідко, але це серйозний медичний стан.

Він зазначив, що за статистикою, інсульт виникає приблизно у 2–13 випадках на 100 000 дітей на рік.

Дабіжа розповів, що частота залежить від віку:

• неонатальний інсульт (у перші 28 днів життя) — найпоширеніший тип у дитячому віці, з частотою до 25–40 випадків на 100 000 новонароджених;

• ішемічні інсульти частіші у немовлят, тоді як геморагічні інсульти дещо частіші у дітей старшого віку.

Причини інсульту у дітей

Дабіжа зазначив, що причини інсульту у дітей зазвичай відрізняються від причин у дорослих і можуть включати:

• вроджені вади серця;

• порушення згортання крові;

• інфекції (наприклад, менінгіт або вітряна віспа);

• травми голови;

• аномалії судин мозку.

Як розпізнати інсульт у дитини?

Він зауважив, що симптоми інсульту у дітей можуть відрізнятись залежно від віку та назвав основні ознаки, на які варто звернути увагу:

у новонароджених (до 1 місяця): судоми, особливо на одному боці тіла, в’ялість або слабкий тонус м’язів, проблеми з годуванням, зниження рівня свідомості, асиметричні рухи (одна половина тіла менше активна);

у дітей старшого віку (від кількох місяців до підлітків): раптова слабкість або оніміння обличчя, руки або ноги (особливо з одного боку), асиметрія обличчя – «провисає» з одного боку повіка, щока або усмішка, труднощі з мовленням або розумінням мови, затуманення або втрата зору, раптове запаморочення, втрата рівноваги або координації, сильний головний біль без очевидної причини, може супроводжуватися блювотою, непритомністю та судоми.

Лікар розповів про швидку оцінку (метод FAST):

face (обличчя): чи є перекіс обличчя?

arm (рука): чи може дитина підняти обидві руки?

speech (мовлення): чи є труднощі з вимовою або розумінням?

time (час): якщо є ознаки — негайно викликайте швидку допомогу.

Інсульт у дітей часто не одразу розпізнають через його рідкість. Тому уважність батьків і швидке звернення до лікаря дуже важливі - наголосив Дабіжа.

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Попередження розвитку інсульту та профілактика

За його словами, профілактика інсульту у дітей залежить від конкретних причин і факторів ризику. Ось основні заходи, які допомагають знизити ризик інсульту в дитячому віці:

Лікування хронічних захворювань

• серцеві вади: своєчасна діагностика і хірургічне втручання за потреби;

• серпоподібноклітинна анемія: профілактика інсульту з допомогою регулярних переливань крові або гідроксисечовини;

• гемофілія чи тромбофілія: контроль коагуляції, уникнення травм, медикаментозна профілактика тромбів.

Контроль інфекцій

• щеплення проти вітряної віспи, менінгокока, пневмокока та інших;

• своєчасне лікування інфекцій, які можуть викликати запалення судин мозку.

Запобігання травмам

• захист голови в транспорті, на велосипеді, в спорті;

• уникнення ситуацій, де можливе ушкодження судин шиї (наприклад, сильні ривки головою).

Генетичне консультування

якщо в родині були випадки тромбозів, інсультів або спадкових захворювань згортання крові, варто звернутись до генетика.

Контроль за способом життя (для підлітків)

• здорове харчування, фізична активність;

• уникнення куріння, наркотиків, стимуляторів;

• контроль артеріального тиску (іноді актуально навіть у дітей).

Медичний супровід високого ризику

діти з вродженими вадами або серйозними хронічними хворобами мають перебувати під наглядом вузькопрофільних спеціалістів (кардіолог, гематолог, невролог).

Чи можна повністю відновитися після інсульту?

"Так, діти мають значно вищий потенціал до відновлення після інсульту, ніж дорослі, завдяки пластичності дитячого мозку. Це означає, що інші ділянки мозку можуть взяти на себе функції уражених", - пояснив лікар Дабіжа.

Однак за його словами, повне відновлення залежить від кількох факторів:

типу інсульту (ішемічний чи геморагічний);

обсягу і локалізації ураження мозку;

швидкості наданні медичної допомоги;

ранньому початку реабілітації;

індивідуальних особливостей дитини.

"У багатьох випадках при своєчасному втручанні та інтенсивній реабілітації діти можуть повернутися до нормального життя, навчання і навіть спорту. Деякі можуть мати залишкові труднощі — наприклад, у мовленні, координації або поведінці — але вони часто зменшуються з часом", - зазначив Дабіжа.