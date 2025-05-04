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Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей
13:59 • 1268 просмотра

Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей

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Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

В Изюмском районе горит лес, огонь уже на 20 гектарах. Из-за детонации боеприпасов готовится эвакуация жителей, ситуация сложная из-за сильного ветра.

Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей

Площадь лесного пожара, вспыхнувшего после атаки рф, охватила уже более 20 га. В лесу детонируют оставленные оккупантами боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам председателя Харьковской ОВА, в Изюмском районе вспыхнул лесной пожар, который уже охватил площадь в 20 гектаров.

В лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими войсками во время оккупации. Готовится эвакуация местных жителей, ведь огонь добрался до жилых домов возле леса 

- сообщил Синегубов.

По его словам, на месте работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов.

Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой 

- резюмировал председатель Харьковской ОВА.

Напомним

Как сообщили в ГСЧС, на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами.

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