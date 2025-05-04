Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей
Киев • УНН
В Изюмском районе горит лес, огонь уже на 20 гектарах. Из-за детонации боеприпасов готовится эвакуация жителей, ситуация сложная из-за сильного ветра.
Площадь лесного пожара, вспыхнувшего после атаки рф, охватила уже более 20 га. В лесу детонируют оставленные оккупантами боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По словам председателя Харьковской ОВА, в Изюмском районе вспыхнул лесной пожар, который уже охватил площадь в 20 гектаров.
В лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими войсками во время оккупации. Готовится эвакуация местных жителей, ведь огонь добрался до жилых домов возле леса
По его словам, на месте работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов.
Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой
Напомним
Как сообщили в ГСЧС, на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами.